Samorząd bez cenzury. Praca i studia – jak to pogodzić? Kasia Rogalska dzieli się doświadczeniem

14 października, 2024

Katarzyna Rogalska, studentka V roku automatyki i robotyki na Politechnice Białostockiej, fot. A. Jakuć

W najnowszym odcinku audycji „Samorząd bez cenzury” na antenie Radia AKADERA, gościem była Kasia Rogalska, studentka piątego roku automatyki i robotyki na Politechnice Białostockiej. Rozmowa dotyczyła wyzwań związanych z łączeniem studiowania i pracy oraz aktywnością w samorządzie studenckim.

Posłuchaj audycji Samorząd bez cenzury. Praca i studia – jak to pogodzić?

Kasia Rogalska, od dłuższego czasu zaangażowana w działalność samorządową, opowiedziała o swoich doświadczeniach w pracy na rzecz uczelni. Wyznała, że jej przygoda z samorządem rozpoczęła się w czasach pandemii, co miało wpływ na formę jej działalności. „Dołączyłam do niego w czasach COVID-19, kiedy praca w samorządzie wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie. Teraz wracamy do prawdziwej działalności samorządowej” – wspominała.

Balans między nauką a pracą

Rogalska aktywnie łączy studia z pracą oraz działalnością samorządową, co jest nie lada wyzwaniem. Podkreśliła, że kluczowe w takim trybie życia jest odpowiednie planowanie i komunikacja. „Moim głównym trikiem jest rozmowa ze wszystkimi. Zawsze planuję wszystko z wyprzedzeniem, ustalam godziny z pracodawcą i dopasowuję to do mojego planu zajęć” – mówiła studentka, dodając, że dobra organizacja jest kluczem do sukcesu.

Dlaczego warto podjąć pracę już w trakcie studiów?

Podjęcie pracy w trakcie studiów, zdaniem Rogalskiej, to nie tylko sposób na zarobienie pieniędzy, ale przede wszystkim okazja do zdobycia cennych doświadczeń, które później procentują na rynku pracy. „Większość studentów powinna chociaż raz w trakcie studiowania podjąć jakąś pracę. Zdobyte doświadczenie bardzo pomaga w lepszym zrozumieniu realiów zawodowych” – zauważyła.

Wsparcie ze strony uczelni i pracodawców

Kasia Rogalska zwróciła uwagę na to, że niektóre uczelnie, w tym Politechnika Białostocka, stwarzają dogodne warunki dla pracujących studentów, choć nie zawsze jest to regułą. Dodatkowo, jak przyznała, istotnym wsparciem ze strony pracodawcy są elastyczne godziny pracy. „Nienormowany czas pracy to ogromne ułatwienie, szczególnie dla studentów, którzy mają nieregularny plan zajęć” – dodała.

Refleksje na przyszłość

Pod koniec rozmowy Kasia podzieliła się swoimi planami na przyszłość, przyznając, że chciałaby, aby po zakończeniu studiów jej życie zawodowe było bardziej stabilne. „Mam nadzieję, że za pięć lat będę miała dobrą pracę, może w zawodzie, a może nie, ale na pewno bardziej stabilną i spokojną” – powiedziała.

Audycja „Samorząd bez cenzury” to cykliczny program Radia AKADERA, który przybliża życie studentów i działalność samorządową – w każdy czwartek o godz. 21.00 na fali 87.7 fm. (AJ)