Samorząd bez cenzury. Podsumowanie akcji DKMS, wystawa „Studenci studentom”, święta i Sylwester

19 grudnia, 2024

Karolina Sadowska – studentka architektury na Politechnice Białostockiej, fot. A. Jakuć

W kolejnej audycji „Samorząd bez cenzury”, prowadzący Ewa Tatarczyk i Adam Jakuć ponownie gościli Karolinę Sadowską – studentkę architektury krajobrazu na Politechnice Białostockiej oraz aktywną działaczkę samorządu studenckiego. Wcześniej rozmawialiśmy z nią o akcji Helper’s Generation (DKMS), polegającej na poszukiwaniu potencjalnych dawców szpiku kostnego. Tym razem Karolina przedstawiła wyniki tej inicjatywy, opowiedziała o świątecznych przygotowaniach studentów, a także o niezwykłej wystawie malarskiej zorganizowanej przez koło artystyczne.

W tegorocznej akcji na Politechnice Białostockiej zarejestrowało się 76 nowych potencjalnych dawców szpiku. Choć wynik może nie wydawać się imponujący w liczbach bezwzględnych, każda osoba ma ogromne znaczenie – to być może szansa na uratowanie czyjegoś życia. Karolina podkreśliła, że wolontariusze mieli sporo pracy, a rozmowy z zainteresowanymi studentami pozwoliły rozwiać wiele mitów dotyczących dawstwa szpiku i pokazały, jak ważna jest ta forma pomocy. Wynik wpisuje się w ogólnopolską edycję Helper’s Generation, w której zarejestrowało się łącznie ponad 4,5 tysiąca nowych potencjalnych dawców.

Świąteczna atmosfera i studenckie przygotowania

Jak zaznaczyła Karolina, studenci tuż przed Bożym Narodzeniem wyczekują chwil oddechu po intensywnym semestrze. To czas, by odwiedzić rodzinę, spędzić wspólne chwile przy wigilijnym stole i zregenerować siły. Samorząd studencki organizuje mikołajkowe akcje, ubiera choinkę na kampusie, a także planuje wewnętrzną wigilię dla członków samorządu.

Wystawa Studenci Studentom i artystyczne pasje

Karolina opowiedziała również o wernisażu wystawy „Studenci studentom”, który odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Członkowie koła artystycznego Art Studio zaprezentowali tam swoje obrazy – kopie dzieł słynnych polskich malarzy. Prace, często o imponujących rozmiarach, powstawały w długim procesie twórczym i wymagały ogromnego zaangażowania. Wystawa przyciągnęła uwagę środowiska akademickiego i pokazała, że studenci Politechniki to nie tylko inżynierowie, ale i prawdziwi artyści.

Sylwester po studencku

Po świętach przychodzi czas na Sylwestra. Karolina przyznała, że ma kilka propozycji spędzenia tej nocy – od kameralnych spotkań ze znajomymi, po imprezy samorządowe. To okres, w którym studenci wracają do rodzinnych miejscowości, integrują się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i planują, jak wejść w Nowy Rok z nową energią i pomysłami.

Posłuchaj audycji, zainspiruj się

Rozmowa z Karoliną Sadowską pokazała, że na uczelni dzieje się wiele – od akcji charytatywnych po artystyczne wyzwania. Świąteczny okres to idealny moment, by podsumować semestr, zaczerpnąć oddechu i skupić się na relacjach z bliskimi. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania całej audycji, aby poczuć świąteczny klimat i przekonać się, jak studenci Politechniki Białostockiej łączą naukę, działalność społeczną, sztukę i dobrą zabawę. (AJ)

Posłuchaj audycji: Samorząd bez cenzury. Gość: Karolina Sadowska.

