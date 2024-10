„Samorząd bez cenzury”. Nowy przewodniczący samorządu studenckiego: Szymon Podziewski

19 października, 2024

Szymon Podziewski, przewodniczący Parlamentu Studenckiego PB, fot. A. Jakuć Szymon Podziewski, przewodniczący Parlamentu Studenckiego PB, fot. A. Jakuć

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co naprawdę dzieje się za kulisami samorządu studenckiego, to mamy dla Was idealną okazję, by to odkryć! W nowym odcinku audycji „Samorząd bez cenzury” Adam Jakuć oraz Ewa Tatarczyk z Politechniki Białostockiej rozmawiają z Szymonem Podziewskim – przewodniczącym Parlamentu Studentów PB.

🎧 Posłuchaj teraz i przekonaj się, że samorząd to nie tylko obowiązki, ale też masa frajdy!

Szymon, człowiek-orkiestra, zdradza, co przyciąga studentów do samorządu (spoiler: kawa to tylko bonus!) i opowiada o nadchodzących wyborach uzupełniających oraz nowych akcjach, które czekają społeczność akademicką. Jak sam mówi: „Może nie mamy władzy absolutnej, ale darmowa kawa i świetne znajomości to dopiero początek!”.

Z audycji dowiecie się m.in.:

Jak zgłosić swoją kandydaturę do samorządu (termin już blisko, więc czas działać!)

Dlaczego warto dołączyć, nawet jeśli jesteś introwertykiem

Jak samorządowcy integrują się przy kartach i… kawie

Co czeka świeżo wybranych członków samorządu na specjalnych szkoleniach

Nie przegap tego pełnego humoru i praktycznych wskazówek odcinka! Dowiedz się, co naprawdę znaczy być częścią samorządu studenckiego i dlaczego warto zaryzykować. (AJ)

Posłuchaj także:

Samorząd bez cenzury. Praca i studia – jak to pogodzić? Kasia Rogalska dzieli się doświadczeniem

Powrót „Samorządu bez cenzury”. O wyzwaniach w nowym roku akademickim opowiada Ewa Tatarczyk