Samochody elektryczne i hybrydowe, w tym bolid z Politechniki Białostockiej będą na Pierwszym Podlaskim Pikniku Ekomobilności GREENMOTO

23 maja, 2025

Mat. org. Mat. org.

Samochody elektryczne, hybrydowe i plug-in, a do tego nowinki technologiczne i rozmowy z ekspertami – tak zapowiada się Pierwszy Podlaski Piknik Ekomobilności GREENMOTO, który odbędzie się w niedzielę (25.05) przed Teatrem Dramatycznym w Białymstoku.

– Pojazdy elektryczne i hybrydowe to jest jakaś przyszłość, więc na piknik na pewno przyjdzie dużo ludzi, choćby żeby się dowiedzieć. Będzie można porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej, albo rozwiać wątpliwości co do tych samochodów. Poza tym jest okazja zobaczyć kilkanaście modeli takich samochodów – mówi organizator Krzysztof Tarasiuk ze Stowarzyszenia Kresowy Ogród.

Na Pikniku Ekomobilności GREENMOTO będą też studenci z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, którzy zaprezentują hybrydowy bolid CMS-09. – To zeszłoroczny model, wystartował w tamtym roku w zawodach Formula Student Austria, Formuła Student East, czyli Węgry i Formuła Student Czechosłowacja i Polska. Zdobyliśmy mistrzostwo Polski tym bolidem już drugi raz z rzędu – dodaje dr inż. Jarosław Czaban, opiekun koła naukowego AutoMotoKlub.

Pierwszy Podlaski Piknik Ekomobilności GREENMOTO odbędzie się w niedzielę (25.05) przed Teatrem Dramatycznym. Będzie tam również strefa chillautu w zielonej przestrzeni, strefa gastronomiczna oraz kącik zabaw dla najmłodszych. (hk)

Rozmowa Hanny Kość: