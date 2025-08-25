Samochód uderzył w budynek III LO w Białymstoku

25 sierpnia, 2025

Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie. Pasażerka auta trafiła do szpitala. Fot. Piotr Jakubiak Na miejscu pracowało kilka zastępów straży pożarnej, policja i pogotowie. Pasażerka auta trafiła do szpitala. Fot. Piotr Jakubiak

W poniedziałek rano doszło do groźnego wypadku w centrum Białegostoku. Peugeot kierowany przez 42-letniego mężczyznę uderzył w ścianę budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy skrzyżowaniu ulic Pałacowej i Ogrodowej. Do szpitala trafiła pasażerka pojazdu.

Strażacy z Białegostoku usuwają skutki wypadku, w którym peugeot uderzył w ścianę liceum. Fot. Piotr Jakubiak Zdjęcie 1 z 3

Do zdarzenia doszło około godziny 8.30. Samochód osobowy, którym kierował 42-letni białostoczanin, wypadł z jezdni, zjechał na chodnik i uderzył w ścianę szkoły im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na miejsce wezwano straż pożarną, pogotowie i policję.

Policja: kierowca nie dostosował prędkości

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Kierowca był trzeźwy. Pasażerka samochodu została przewieziona do szpitala.

Ruch wrócił do normy

W czasie działań służb na skrzyżowaniu Pałacowej i Ogrodowej występowały utrudnienia w ruchu. Obecnie sytuacja na drodze jest już unormowana. (red.)