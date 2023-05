Samochód pancerny FAI-M dla Muzeum Wojska w Białymstoku wyremontuje Politechnika Białostocka

17 maja, 2023

Samochód bojowy do renowacji, fot.Dariusz Piekut

Specjaliści z Politechniki Białostockiej, pod okiem Muzeum Wojska w Białymstoku, będą przywracać oryginalny stan sowieckiego samochodu pancernego FAI-M.

To kolejny przykład współpracy największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce z muzealnikami z regionu.

– Politechnika Białostocka na mocy porozumienia z Muzeum Wojska w Białymstoku podjęła się kolejnego wyzwania – informuje prof. Jarosław Szusta, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. – Tym razem będziemy odnawiać sowiecki pojazd bojowy. Po samolocie odrzutowym LIM-5, który niedawno odrestaurowaliśmy, nabraliśmy doświadczenia, a to będzie dla nas nowe wyzwanie. Jesteśmy pełni optymizmu i mam nadzieję, że w przypadku tej konstrukcji równie sprawnie pójdzie nam proces przygotowania pojazdu do ekspozycji na terenie Parku Militarnego w Muzeum Wojska w Białymstoku.

Unikalny zabytek techniki militarnej brał udział w napaści na Polskę przez Sowietów w 1939 roku.

– Samochód został odnaleziony w jednej z podbiałostockich wsi. Służył do przechowywania płodów rolnych. Był wkopany w ziemię. Chcemy, żeby Politechnika Białostocka przywróciła samochód pancerny do takiego stanu, w jakim został znaleziony, czyli na przykład – odciąć podwozie. Dlaczego? Zostało zrekonstruowane w nie do końca właściwy sposób. Zanim nie przygotujemy projektów, żeby go odbudować do stanu faktycznego, chcemy go pokazywać tak jak został znaleziony, czyli samą skorupę z wieżą. Mam nadzieję, że za parę miesięcy będzie cieszył oczy w Parku Militarnym Muzeum Wojska w Białymstoku.

Nad renowacją zabytku w Politechnice Białostockiej będzie czuwał mgr Adam Wasilewski z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, pasjonat zabytków techniki motoryzacyjnej.

– W ramach umowy o współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku podjęliśmy się częściowej renowacji zabytkowego pojazdu FAI-M – mówi mgr Adam Wasilewski z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Pojazd będzie doprowadzony do pierwotnej wersji, czyli tak jak był on zbudowany, ponieważ po II wojnie światowej część elementów została do niego dorobiona. Mamy też oryginalne elementy tego pojazdu, które odnowimy i wmontujemy do pojazdu. To wyjątkowy zabytek, ponieważ wyprodukowano ich tylko około 600 sztuk, a do dziś przetrwały trzy, cztery egzemplarze.

W 2022 roku Politechnika Białostocka odnowiła zabytkowy odrzutowiec LIM-5 i zaprojektowała pylon, na którym został zamocowany samolot. Dziś zabytek wita gości odwiedzających Park Militarny Muzeum Wojska w Białymstoku. (jd)