Home Wiadomości SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy!

Wiadomości

3 października, 2025

SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy!

Ilona Karpiuk – współorganizatorka festiwalu fot. Paweł Cybulski
Białystok stanie się centrum nowoczesnej sztuki. W budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbędzie się SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo. Festiwal po raz pierwszy w Polsce prezentuje tak szeroki przegląd najnowszej twórczości artystów i artystek z Białorusi oraz krajów sąsiednich.

 

Sztuka na pograniczu kultur

Festiwal SAMASIEJ to nie tylko pokaz prac wideo – to również przestrzeń dialogu o współczesnym świecie. Prezentowane dzieła opowiadają o życiu na pograniczach: kultur, konfliktów, kryzysów, dyktatur, ale i nadziei. Inspiracją dla festiwalu stał się symbol bociana przebitego strzałą, który mimo ran wraca z Afryki do Europy.

Wystawa inauguracyjna nosi tytuł „I Am Pfeilstorch” („Jestem Pfeilstorch”) i otwiera dyskusję o sztuce jako formie przetrwania i oporu.

Artyści i artystki festiwalu

W Białymstoku zobaczymy prace 12 twórców współczesnej sztuki wideo. Wśród nich znaleźli się m.in.:

  • Bergamot,

  • Jura Shust,

  • Nadya Sayapina,

  • Yulia Tsvietkova,

  • Roza Busel,

  • Lesia Pcholka,

  • Dasha Sazanovich,

  • Tania Licheuskaya,

  • Tytus Szabelski-Różniak,

  • Ulad Bokhan,

  • Hanna Paniutich,

  • Marija Nemčenko Aržanych.

Artyści pochodzą głównie z Białorusi, ale także z Polski, Niemiec i Litwy. Ich twórczość skupia się na poszukiwaniu nowego języka sztuki i opowiadaniu o współczesnych wyzwaniach.

Program wydarzenia

Oprócz wystawy prac wideo organizatorzy przygotowali bogaty program towarzyszący:

  • spotkania i rozmowy z artystami,

  • warsztaty twórcze,

  • pokazy filmów dokumentalnych,

  • koncerty muzyki eksperymentalnej,

  • oprowadzania kuratorskie w języku polskim, białoruskim i angielskim.

Dzięki temu festiwal stanie się miejscem wymiany myśli, spotkań międzynarodowych oraz promocji kultury Białorusi i Podlasia.

Organizatorzy i partnerzy

Festiwal SAMASIEJ organizuje Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Kuratorem wydarzenia jest Uladzimir Hramovich. Partnerami są: Politechnika Białostocka, Fundacja Mochnarte i Galeria Arsenał. Festiwal odbywa się pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej.

Informacje praktyczne

📅 Termin: 3–7 października 2025
📍 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (ul. Zwierzyniecka 16, Białystok)
✅ Wstęp otwarty dla publiczności

Posłuchaj co o festiwalu mówi Ilona Karpiuk – zastępczyni dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku: 

Najnowsze wiadomości
SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal ... więcej
Podlaskie inwestuje 52 mln zł ... więcej
chłopiec patrzący na zegarek na swoim nadgarstku
MATERIAŁ PARTNERA
#everydayyou: Odpowiedzialne d ... więcej
Profesorowie i władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w strojach akademickich podczas inauguracji roku akademickiego. W centrum rektor prof. Marcin Moniuszko w todze i z łańcuchem rektorskim.
Uniwersytet Medyczny w Białym ... więcej
Jesus Imaz cieszy się po strzelonej bramce
Jagiellonia Białystok wygrywa ... więcej
zdanowicz adam
Jesienny rowerowy cruising w B ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.