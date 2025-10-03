SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy!

3 października, 2025

Ilona Karpiuk – współorganizatorka festiwalu fot. Paweł Cybulski Ilona Karpiuk – współorganizatorka festiwalu fot. Paweł Cybulski

Białystok stanie się centrum nowoczesnej sztuki. W budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbędzie się SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo. Festiwal po raz pierwszy w Polsce prezentuje tak szeroki przegląd najnowszej twórczości artystów i artystek z Białorusi oraz krajów sąsiednich.

Sztuka na pograniczu kultur

Festiwal SAMASIEJ to nie tylko pokaz prac wideo – to również przestrzeń dialogu o współczesnym świecie. Prezentowane dzieła opowiadają o życiu na pograniczach: kultur, konfliktów, kryzysów, dyktatur, ale i nadziei. Inspiracją dla festiwalu stał się symbol bociana przebitego strzałą, który mimo ran wraca z Afryki do Europy.

Wystawa inauguracyjna nosi tytuł „I Am Pfeilstorch” („Jestem Pfeilstorch”) i otwiera dyskusję o sztuce jako formie przetrwania i oporu.

Artyści i artystki festiwalu

W Białymstoku zobaczymy prace 12 twórców współczesnej sztuki wideo. Wśród nich znaleźli się m.in.:

Bergamot,

Jura Shust,

Nadya Sayapina,

Yulia Tsvietkova,

Roza Busel,

Lesia Pcholka,

Dasha Sazanovich,

Tania Licheuskaya,

Tytus Szabelski-Różniak,

Ulad Bokhan,

Hanna Paniutich,

Marija Nemčenko Aržanych.

Artyści pochodzą głównie z Białorusi, ale także z Polski, Niemiec i Litwy. Ich twórczość skupia się na poszukiwaniu nowego języka sztuki i opowiadaniu o współczesnych wyzwaniach.

Program wydarzenia

Oprócz wystawy prac wideo organizatorzy przygotowali bogaty program towarzyszący:

spotkania i rozmowy z artystami,

warsztaty twórcze,

pokazy filmów dokumentalnych,

koncerty muzyki eksperymentalnej,

oprowadzania kuratorskie w języku polskim, białoruskim i angielskim.

Dzięki temu festiwal stanie się miejscem wymiany myśli, spotkań międzynarodowych oraz promocji kultury Białorusi i Podlasia.

Organizatorzy i partnerzy

Festiwal SAMASIEJ organizuje Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Kuratorem wydarzenia jest Uladzimir Hramovich. Partnerami są: Politechnika Białostocka, Fundacja Mochnarte i Galeria Arsenał. Festiwal odbywa się pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej.

Informacje praktyczne

📅 Termin: 3–7 października 2025

📍 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (ul. Zwierzyniecka 16, Białystok)

✅ Wstęp otwarty dla publiczności

Posłuchaj co o festiwalu mówi Ilona Karpiuk – zastępczyni dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku: