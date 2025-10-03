SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo w Białymstoku. Posłuchaj rozmowy!

Białystok stanie się centrum nowoczesnej sztuki. W budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbędzie się SAMASIEJ – Pierwszy Festiwal Białoruskiej Współczesnej Sztuki Wideo. Festiwal po raz pierwszy w Polsce prezentuje tak szeroki przegląd najnowszej twórczości artystów i artystek z Białorusi oraz krajów sąsiednich.
Sztuka na pograniczu kultur
Festiwal SAMASIEJ to nie tylko pokaz prac wideo – to również przestrzeń dialogu o współczesnym świecie. Prezentowane dzieła opowiadają o życiu na pograniczach: kultur, konfliktów, kryzysów, dyktatur, ale i nadziei. Inspiracją dla festiwalu stał się symbol bociana przebitego strzałą, który mimo ran wraca z Afryki do Europy.
Wystawa inauguracyjna nosi tytuł „I Am Pfeilstorch” („Jestem Pfeilstorch”) i otwiera dyskusję o sztuce jako formie przetrwania i oporu.
Artyści i artystki festiwalu
W Białymstoku zobaczymy prace 12 twórców współczesnej sztuki wideo. Wśród nich znaleźli się m.in.:
-
Bergamot,
-
Jura Shust,
-
Nadya Sayapina,
-
Yulia Tsvietkova,
-
Roza Busel,
-
Lesia Pcholka,
-
Dasha Sazanovich,
-
Tania Licheuskaya,
-
Tytus Szabelski-Różniak,
-
Ulad Bokhan,
-
Hanna Paniutich,
-
Marija Nemčenko Aržanych.
Artyści pochodzą głównie z Białorusi, ale także z Polski, Niemiec i Litwy. Ich twórczość skupia się na poszukiwaniu nowego języka sztuki i opowiadaniu o współczesnych wyzwaniach.
Program wydarzenia
Oprócz wystawy prac wideo organizatorzy przygotowali bogaty program towarzyszący:
-
spotkania i rozmowy z artystami,
-
warsztaty twórcze,
-
pokazy filmów dokumentalnych,
-
koncerty muzyki eksperymentalnej,
-
oprowadzania kuratorskie w języku polskim, białoruskim i angielskim.
Dzięki temu festiwal stanie się miejscem wymiany myśli, spotkań międzynarodowych oraz promocji kultury Białorusi i Podlasia.
Organizatorzy i partnerzy
Festiwal SAMASIEJ organizuje Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku. Kuratorem wydarzenia jest Uladzimir Hramovich. Partnerami są: Politechnika Białostocka, Fundacja Mochnarte i Galeria Arsenał. Festiwal odbywa się pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej.
Informacje praktyczne
📅 Termin: 3–7 października 2025
📍 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (ul. Zwierzyniecka 16, Białystok)
✅ Wstęp otwarty dla publiczności
Posłuchaj co o festiwalu mówi Ilona Karpiuk – zastępczyni dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku: