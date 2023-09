Safety Days na podlaskich drogach

20 września, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Podlascy policjanci włączyli się w działania ROADPOL Safety Days. To Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego prowadzone pod hasłem „Żyj i ratuj życie”.

W środę (20.09) na parkingu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku młodzież szkolna przetestowała symulator zdarzeń, alko, narko i sengogle. Były pokazy m.in. pierwszej pomocy, pomiary prędkości czy kontrole drogowe. Policjantom towarzyszyli pracownicy WORDu, strażacy i ratownicy medyczni.

Safety Days mają poprawiać bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

– Przepisy są dla nas, ale to też nasze zachowanie, nasza koncentracja, nasze podejście do kierowania pojazdami i uczestniczenia w ruchu drogowym wpływa na to, że zmniejszamy prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia drogowego. Po pierwsze to trzeźwość, drugie to stan techniczny pojazdu, którym się poruszamy, czyli począwszy od hulajnogi, do roweru, samochodu, motocykla, ale też nasze predyspozycje fizyczne np. czy jesteśmy wypoczęci, czy jesteśmy w stanie pokonać jakąś dłuższą drogę, czy też jesteśmy odpowiednio skoncentrowani na drodze, a nie na rzeczach, które są w samochodzie: radiu, telefonie i innych – mówi starszy aspirant Karol Witkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Na wydarzeniu był kierowca rajdowy Jarosław Kazberuk, który mówi, że prawidłowa pozycja za kierownicą ma duże znaczenie.

– Ciężkie urazy często są z tego powodu, że mamy źle ustawiony fotel, albo też źle trzymamy kierownicę – przekonuje Jarosław Kazberuk. – Bardzo dużo błędów wynika z tego, że mamy wysokie mniemanie o naszych umiejętnościach jazdy i często też zapominamy o podstawowych zasadach, czyli zamiast patrzeć przed siebie, na to co dzieje się na drodze, kierowcy zaglądają do telefonów. I prędkość, która w naturalny sposób zabija.

W środę (20.09) w ramach Safety Days policjanci szczególnie kontrolują prędkość. W ramach działań przewidywane są statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem wideorejestratorów, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania uczestniczyli policjanci z grupy „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym, w tym kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. (hk)