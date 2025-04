„Sadzonka dla życia” – kolejny raz krwiodawcy otrzymają symboliczne drzewka w ramach podziękowania

17 kwietnia, 2025

Sadzonka dla życia, żródło: RCKiK w Białymstoku

Sadzonki drzew i krzewów otrzymają w czwartek (17.04) krwiodawcy od leśników w ramach akcji „Sadzonka dla życia”. To kolejna edycja współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku.

Każda osoba, która odda krew lub jej składniki, otrzyma symboliczne drzewko w ramach podziękowania.

– Spotkanie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie nie tylko okazją do podzielenia się krwią i otrzymania darmowego drzewka, ale także okazją do rozmów z leśnikami na temat lasów i ich funkcji gospodarczych, społecznych i ochronnych. Sadzonka to nie tylko młode drzewko, to symbol życia, wzrostu i nadziei – mówi Ewelina Szklarzewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Akcja odbędzie się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23 w Białymstoku. Do rozdania będzie 300 sadzonek drzew i krzewów pochodzących ze szkółki leśnej Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim. (hk)