Rzeczpospolita Babska 2 w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Posłuchaj rozmowy o międzynarodowej wystawie sztuki kobiet w Białymstoku!

3 marca, 2026

Sztuka kobiet nie zna granic – ani geograficznych, ani formalnych. W Białymstoku po raz drugi wybrzmi wielogłos artystek, które poprzez malarstwo, rzeźbę, modę i tkactwo opowiadają o świecie z własnej, osobistej perspektywy. Już 7 marca 2026 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się wernisaż wystawy „Rzeczpospolita Babska 2”, o której na antenie radia AKADERA opowiadała wam Bernarda Nikitorowicz – pomysłodawczyni projektu.

Rzeczpospolita Babska – idea promocji artystek

Pierwsza edycja wystawy miała na celu promocję podlaskich, głównie białostockich artystek. Ekspozycja łączyła różnorodne formy wypowiedzi artystycznej – od malarstwa po rzeźbę – i stworzyła przestrzeń dla twórczyń, które nie zawsze mają możliwość prezentowania swoich prac w dużych instytucjach kultury.

Pomysłodawczynią, kuratorką i organizatorką projektu jest Bernarda Nikitorowicz z Fundacji Marchand. Jej celem od początku było wspieranie artystek działających poza głównym nurtem galeryjnym oraz budowanie silnej reprezentacji kobiecej sztuki w regionie.

Międzynarodowa odsłona – artystki z Korei

Druga edycja wystawy zyskała wymiar międzynarodowy. W styczniu 2026 roku odbyła się wystawa w Paju w Korei Południowej, zorganizowana przez Fundację Polsko-Koreańską. W ramach artystycznej wymiany do Białegostoku trafią prace siedmiu koreańskich artystek.

Twórczynie pochodzą z Korei, jednak część z nich tworzy obecnie w różnych miastach Europy, m.in. w Warszawie czy Monachium. Każda z nich zaprezentuje po trzy obrazy, wnosząc do wystawy własny język artystyczny i kulturowe doświadczenie.

19 artystek i szerokie spektrum sztuki

„Rzeczpospolita Babska 2” to w sumie 19 artystek z Podlasia i innych regionów Polski – m.in. z Warszawy, Torunia czy terenów nadbużańskich. Każda z twórczyń przedstawi po trzy prace.

Wystawa nie ogranicza się wyłącznie do malarstwa. Publiczność zobaczy również rzeźbę, modę artystyczną oraz tkactwo. Taki przekrój pozwala pokazać różnorodność kobiecej ekspresji i szerokie spektrum współczesnej sztuki.

Wernisaż i czas trwania wystawy

Wernisaż „Rzeczpospolitej Babskiej 2” odbędzie się w sobotę 7 marca 2026 roku o godzinie 16:00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 14 kwietnia 2026 roku. Ekspozycję można oglądać zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy.

(pc)