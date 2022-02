Rząd zapowiada zmiany dot. izolacji i kwarantanny, wraca też nauka stacjonarna

Luty 9, 2022

źródło: Twitter Ministerstwa Zdrowia źródło: Twitter Ministerstwa Zdrowia

„Apogeum piątej fali mamy już za sobą” – mówi minister zdrowia, Adam Niedzielski i zapowiada zmiany, m.in. dotyczące izolacji i kwarantanny. Koniec też z nauką zdalną. Od 21 lutego uczniowie mają już wrócić do szkół.

– 21 lutego definitywny koniec nauki zdalnej. Do końca roku szkolnego będziemy mogli spokojnie się uczyć – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Rząd zdecydował także o zlikwidowaniu kwarantanny z kontaktu. Osoby, które aktualnie na nie przebywają, w czwartek (10.02) mają dostać smsa z wiadomością, że kwarantanna została im zdjęta. Chodzi tu o te osoby, które na kwarantannę były kierowane na podstawie wywiadu epidemicznego po kontakcie z osobą zakażoną.

– Widzimy wyraźnie, ze za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zniesiona zostanie też tzw. kwarantanna przyjazdowa z państw strefy Schengen. Osoby wracające z krajów spoza strefy Schengen będą kierowane na kwarantannę 7-dniową, a jak wcześniej 10-dniową. Zmiany dotyczą też izolacji, teraz będzie trwała ona 7 dni, a nie jak wcześniej 10. (mt)