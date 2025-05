„Rytuał Wody” – polsko-gruziński performance nad rzeką w Wasilkowie

– „Rytuał Wody” to multisensoryczne doświadczenie artystyczne, które łączy teatr ruchu, światło, dźwięk i symbolikę wody. W centrum spektaklu znajdują się motywy pamięci, oczyszczenia i dialogu między kulturami – mówi Krzysztof Kiziewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ulicznej „Engram”. – Zależało nam na stworzeniu wydarzenia, które wykracza poza klasyczne ramy spektaklu i angażuje widza na wielu poziomach – dodaje.

Nie bez powodu do współpracy zaproszono Białostocki Ośrodek Kultury, który wspiera realizację wydarzenia jako partner.

– Rytuał Wody to projekt, który idealnie wpisuje się w naszą misję. To nie tylko widowisko artystyczne, ale także przestrzeń do aktywizacji młodzieży oraz refleksji nad relacjami człowieka z naturą i z innymi kulturami. – mówi Martyna Zaniewska, Dyrektor BOK.