Rynek pracy stawia na fachowców. Konferencja i targi na Politechnice Białostockiej

Grudzień 12, 2022

Szkoły branżowe kształcą fachowców, a tacy są poszukiwani na rynku pracy. O tym, dlaczego warto rozwijać szkolnictwo zawodowe i o potencjale szkół branżowych dyskutowano w poniedziałek (12.12) podczas konferencji “Kształcenie Zawodowe Przyszłości” na Politechnice Białostockiej. Natomiast na targach dla młodzieży w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB prezentowały się szkoły branżowe z całego regionu.

Konferencję zorganizowała Politechnika Białostocka wraz z Kuratorium Oświaty. Tematem konferencji były wyzwania współczesnej edukacji zawodowej w zakresie potrzeb rynku pracy.

– Zależy nam, by szkolnictwo zawodowe się rozwijało. W Podlaskiem mamy coraz więcej szkół zawodowych, dobrze wyposażonych, dobrze przygotowujących do zawodu i współpracujących z pracodawcami. Teraz na rynku pracy poszukiwani są fachowcy – mówi Beata Pietruszka, podlaski kurator oświaty.

Zdaniem prof. Marty Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, zmieniająca się technologia i jednocześnie oczekiwania społeczne powodują, że potrzebujemy coraz nowych zawodów. – Musimy dziś kształcić uczniów tak, by mogli się zawodowo rozwijać w przyszłości, a mamy nadzieje, że najzdolniejsi uczniowie zostaną studentami Politechniki Białostockiej – wskazuje prof. Marta Kosior Kazberuk i dodaje: – Szkoły branżowe to nasi naturalni partnerzy, obejmujemy patronatami klasy w szkołach ponadpodstawowych, organizujemy zajęcia dodatkowe, pokazujemy Politechnikę od środka, wskazujemy, że wykształcenie techniczne jest atrakcyjne i stanowi dobry wstęp do kreowania swojej kariery zawodowej.

Także prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej wskazuje, że uczelnia techniczna – Politechnika Białostocka kształci inżynierów. – Więc doświadczenie branżowe przyszłych studentów jest jak najbardziej wskazane. Cieszymy się, gdy mamy możliwość przyjmowania nowych studentów, absolwentów techników.

Natomiast równolegle do konferencji w Centrum Nowoczesnego Kształcenia prezentowało się kilkanaście szkół branżowych z województwa Podlaskiego przedstawiając swoje dokonania i jednocześnie przekonując dlaczego warto uczyć się w danej placówce.

– Pokazujemy, że nasza szkoła rozwija się dobrze, np. w kierunkach robotyka, informatykę elektronika. W naszej szkole mamy taką możliwość, by jednocześnie zdobyć ogólne wykształcenie, ale też specjalizować się np. w kierunku robotyki – podkreślają Ewa Karp i Konrad Olifier z Akademickiego Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

Wszystko co prezentujemy, jest stworzone przez uczniów naszej szkoły, jak np. sztuczna inteligencja – chwalili się Piotr Lupa i Mateusz Zarzecki z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. – Warto uczyć się u nas: kończysz szkołę i masz fach w ręku. Poza tym nasza szkoła tworzy takie profile, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Swoją ofertę edukacyjną przedstawiło również Technikum Leśne w Białowieży, którego członkowie koła sygnalistów myśliwskich oraz łowieckiego zaprezentowali umiejętności związane z muzyką myśliwską i szlachetną sztuką wabienia jeleni. Kamil Stanisław Mróz wskazywał: – Pokazujemy to, czego uczymy się w naszej szkole. A po technikum można dalej się rozwijać np. na kierunku leśnictwo na Politechnice Białostockiej.

Na stoiskach szkół branżowych można było dowiedzieć się także jak wykorzystać AI w domu i motoryzacji, jakie zastosowanie ma VR w edukacji, czym jest sferyfikacja, jak przygotować desery i napoje bezalkoholowe, z wykorzystaniem suchego lodu, przenieść się w świat wirtualnej rzeczywistości dzięki okulusom, wypróbować swoich umiejętności w programowaniu oraz obejrzeć pokaz mody.

Natomiast podczas konferencji zaprezentowana została także aplikacja System Odznaka+, rozwijana w standardzie Open Badges. System umożliwia szybkie sprawdzenie, czy kandydaci do pracy posiadają wymagane kompetencje, a także, czy przedstawione przez nich cyfrowe certyfikaty są wiarygodne. – To nowość w polskiej edukacji, pozwala kształtować ścieżkę swojej kariery, tzw. mikro poświadczenia. To cyfrowy dokument, który potwierdza nasze umiejętności. Dostajemy go wówczas, gdy spełniamy konkretne kryteria zawarte w tym certyfikacie – tłumaczy Michał Nowakowski Instytut Badań Edukacyjnych. (at)

Relacja Anety Topczewskiej: