Ruszyły zapisy na szkolenia w ramach Targów Pracy Politechniki Białostockiej

Wrzesień 23, 2021

źródło: Politechnika Białostocka

Studenci i absolwenci Politechniki Białostockiej mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń. Wśród nich przewidziano warsztaty z umiejętności miękkich oraz specjalistyczne szkolenia IT. Chętni już mogą się zapisywać.

Szkolenia odbędą się w ramach drugiego Dnia Targów Pracy Politechniki Białostockiej. Wydarzenie zaplanowano na 13 października.

Pierwszy warsztat z umiejętności miękkich poprowadzi kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB, Mateusz Adaszczyk, który opowie o tym, jak sprawnie komunikować się z innymi i jak ta komunikacja przekłada się np. na sukces w negocjacjach. Początek o 9.00.

Dla osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej uczelnia poleca spotkanie o godz. 10.15, które poprowadzi Sylwia Stokowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak przygotować się do założenia własnej firmy, skąd pozyskać dofinansowanie na założenie działalności, gdzie i jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą.

O tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, na co zwrócić szczególną uwagę i w jaki sposób najlepiej odpowiadać na pytania rekrutera opowiedzą Izabela Niziałek i Magdalena Urbańska z firmy Forte. Ten warsztat odbędzie się o godz. 11.30.

Osoby, które chciałyby podszkolić swoje umiejętności autoprezentacji Politechnika Białostocka zaprasza na godzinę 12.30. Wówczas bowiem odbędzie się warsztat pt. „Zbuduj z nami inspirujące, spersonalizowane wystąpienie publiczne”, który poprowadzą Monika Więckiewicz i Michał Zieliński z Forte. Będzie to doskonała okazja, by zdobyć pierwsze doświadczenia, niezbędne np. przy pozyskiwaniu inwestora czy ubieganiu się o pracę.

Kolejny warsztat z umiejętności miękkich będzie dotyczył szybkiej i skutecznej nauki umiejętności. O ciekawej metodzie opowiedzą wówczas Barbara Smosna, Natalia Idzik i Justyna Żurowska z Forte. Szkolenie rozpocznie się o godz. 13.30.

Pasjonatom programowania i osobom, które wiążą swoją przyszłość zawodową z IT uczelnia poleca dwa ostatnie tego dnia warsztaty. O godz. 14.45 Karolina Zalewska i Tomasz Łubkowski z Acaisoft poprowadzą szkolenie pt. „Pewnego razu w IT – fantazja studenta vs pracodawcy”, natomiast o godz. 16.00 będzie można dowiedzieć się więcej nt. cyberbezpieczeństwa. Warsztat pt. „Cyberbezpieczeństwo z wykorzystaniem firewalli Palo Alto. Uzyskaj bezpłatne szkolenie i zostań TAC Engineer’em w iOPEX”, poprowadzi Tomasz Nosal oraz Jagadeswara Rao Maddukuri z iOPEX.

Aby się zapisać na szkolenie, należy wysłać e-mail na adres: doradca.zawodowy@pb.edu.pl, a w treści wpisać swoje imię i nazwisko oraz temat wybranego szkolenia. Wszystkie warsztaty odbędą się w auli PO/33 mieszczącej się w budynku Centrum Nowoczesnego Kształcenia przy ul. Zwierzynieckiej 16.

Szkolenia są elementem dwudniowego wydarzenia, jakim są Targi Pracy Politechniki Białostockiej . Dzień wcześniej, czyli 12 października na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej w godz. 10.00-15.00 będzie można odwiedzić stoiska ponad 50 pracodawców, którzy aktualnie prowadzą rekrutacje. (źródło: Politechnika Białostocka/mt)