Ruszyły szczepienia ochronne przeciw grypie. Można się zaszczepić także w aptekach

Wrzesień 2, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Sezon grypowy już się zbliża, więc z początkiem września rozpoczęły się szczepienia ochronne przeciw grypie. Szczepienia prowadzone są w tym roku w aptekach i placówkach medycznych, a pacjent może wybrać gdzie przyjmie szczepionkę. Miejsca szczepień można sprawdzić na stronie internetowej podlaskiego NFZ.

– Sezon grypowy właśnie się zaczyna, jest zmiana pogody, a odporność organizmu u niektórych osób zaczyna spadać. Aby wzmocnić tę odporność i uniknąć powikłań pogrypowych, rusza akcja szczepień ochronnych. Szczepienia przeciwko grypie są uruchamiane w sezonie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym – tłumaczy Małgorzata Kołpak-Kowalczuk z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W ramach refundacji bezpłatną szczepionkę przeciw grypie otrzymają osoby w wieku 75+ oraz kobiety w ciąży. Z częściową refundacją szczepionki będą mogli kupić m.in.: pacjenci w wieku 18–65 lat oraz dzieci w wieku od 2–5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych, pacjenci powyżej 65 lat, dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat.

Aby kupić szczepionkę potrzebna jest recepta, a decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba ją wystawiająca. Natomiast osoby, których refundacja nie obejmuje pokrywają koszt zakupu preparatu, ale za podanie szczepionki w aptece czy placówce medycznej płaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczepienia przeciw grypie można przyjąć w placówkach medycznych i aptekach, które zgłosiły się do akcji szczepień. 2 września było to 66 punktów w woj. podlaskim. Na stronie podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nfz-bialystok.pl znajduje się wykaz punktów szczepień wraz z adresem i telefonem kontaktowym. Wykaz jest uzupełniany na bieżąco o nowe placówki i apteki, które przystąpią do programu.

W wybranych białostockich aptekach sprawdziliśmy w piątek (2 września), czy szczepionki przeciw grypie są dostępne. W kilku można je już kupić, inne nie będą prowadzić ich sprzedaży. Pracownicy aptek przyznają, że na razie zainteresowanie szczepionkami grypowymi nie jest duże i jedynie wśród osób starszych. Natomiast jest prawdopodobne, że tak jak w roku ubiegłym, jesienią będzie wielu chętnych na ich zakup. (at)