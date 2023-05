Ruszyła rejestracja na Dżemik, czyli konkurs pisania gier komputerowych

5 maja, 2023

Konkurs Dżemik, fot. Katarzyna Cichoń Konkurs Dżemik, fot. Katarzyna Cichoń

Dzieci i młodzieży chętni do wzięcia udziału w konkursie programowania gier komputerowych mogą się zgłaszać. Uruchomiona została rejestracja uczestników tegorocznego Dżemiku, która potrwa do 16 maja.

Konkurs organizowany jest przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Przygotowanie gry komputerowej to nie tylko programowanie – zapewnia dr hab. inż. Ireneusz Mrozek, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – To są elementy matematyki, fizyki, abstrakcyjnego myślenia. Trzeba przygotować scenariusz i trzeba to wszystko zaplanować. To są również elementy architektury, żeby przygotować odpowiednią grafikę do tej gry komputerowej. To jest logiczne myślenie, działanie w zespole. To jest wiele elementów, które trzeba wykorzystać podczas tworzenia takiej gry, jeżeli chcemy osiągnąć sukces.

Zawodnicy i drużyny będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych: junior – klasy IV-VI szkoły podstawowej, kadet – klasy VII-VIII szkoły podstawowej i senior – szkoły ponadpodstawowe (do 18 roku życia). Nagrody przyznawane będą za 1-3 miejsca w każdej kategorii i będą to gry planszowe.

– Oceniany jest po pierwsze pomysł, po drugie realizacja, scenariusz, wkład własny oraz zgodność z tematem. Co roku jest podawany jakiś specyficzny temat związany czy z bieżącą sytuacją, czy ze zdarzeniami, na przykład w czasie pandemii był to temat z tym związany. W ubiegłym roku tematem była „Podróż w czasie”. Temat określają zazwyczaj studenci, którzy później sprawdzają również przygotowane gry. Jak widać, w ten konkurs są zaangażowani zarówno młodzi adepci, którzy przygotowują gry komputerowe, jak również studenci – dodaje dr hab. inż. Ireneusz Mrozek.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. Etap I, realizowany w formie zdalnej, polega na zaimplementowaniu w określonym terminie gry komputerowej na zadany temat, który będzie określony 18 maja, i przesłaniu zrealizowanego rozwiązania do komisji konkursowej. Gry można zgłaszać do 28 maja. Następnie po przeanalizowaniu i ocenie nadesłanych rozwiązań, wybrane drużyny wezmą udział w II etapie.

7 czerwca na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej będzie prezentacja zaimplementowanych gier. (hk)

Z dr hab. inż. Ireneuszem Mrozkiem, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: