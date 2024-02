Ruszyła kampania PIT. Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie się z podatku

15 lutego, 2024

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Rozpoczęła się akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok. Podatnicy mają już przygotowane zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Jest to najpopularniejsza i najwygodniejsza forma rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Najczęściej korzystają z niej tzw. etatowcy, którzy mają uzupełniony w usłudze PIT 37.

– My jako Krajowa Administracja Skarbowa mamy wystarczająco dużo danych, żeby przygotować te zeznania i podatnik może sobie wejść do Urzędu Skarbowego zalogować się do tej usługi i albo sprawdzić te zeznania i zatwierdźcie, jeżeli nic nie chcę poprawiać, nic nie chce dodawać, może je skorygować, to znaczy może dodać tam na przykład ulgi, o których myśmy jako Krajowa Administracja Skarbowa nie wiedzieli, natomiast równie dobrze jeżeli mówimy o picie 37 i picie 38 to podatnik może nawet zapomnieć o nich. To znaczy, że z końcem 30 kwietnia te rodzaje zeznań zostaną przez nas zatwierdzone automatycznie – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Osoby, które chcą wprowadzić dodatkowe ulgi lub rozliczyć się wraz z małżonkiem, powinny się zalogować i uzupełnić te informacje. Jednocześnie wszelkie informacje dotyczące podatków są na stronie internetowej podatki.gov.pl. Ale to nie jedyne udogodnienie w trwającej kampanii PIT.

– Będzie funkcjonowała infolinia, po to żeby oczywiście podatników wspierać przez cały okres kampanii PIT. Krajowa Informacja Skarbowa dodatkowo jest jeszcze wzmocniona dodatkowymi pracownikami, żeby tych telefonów odbierać dużo więcej . Jest też na stronie przygotowany czat bot, który też będzie wspomagał udzielanie informacji czy udzielanie odpowiedzi na pytania podatników – dodaje Radosław Hancewicz.

W tegorocznej kampanii PIT po raz pierwszy swoje zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT mogą złożyć również przedsiębiorcy. Czas na rozliczenie się z Urzędem Skorobym jest do 30 kwietnia. Do tego też czasu należy też opłacić podatek, jeśli tak wynika z zeznania. Natomiast zwrot podatku w przypadku rozliczeń elektronicznych będzie w ciągu 45 dni, natomiast w formie papierowej w ciągu 90 dni. (hk)

Z Radosławem Hancewiczem, rzecznikiem prasowym podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej rozmawiała Hanna Kość: