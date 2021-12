Ruszył program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów

Grudzień 28, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

W Białymstoku można już korzystać z pomocy terapeutów w ramach programu pilotażowego dla dzieci uzależnionych od komputerów i smartfonów. Pomocy udzielają pracownicy Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Etap przy ul. Włókienniczej 7.

Ośrodek ma już podpisaną umowę z NFZ. Pacjenci skorzystają więc ze świadczeń bezpłatnie.

Jak mówi Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ, pilotaż tego programu jest odpowiedzią na aktualne potrzeby zdrowotne, dodatkowo spotęgowane przez pandemię koronawirusa.

– Do tej pory nie było poradni bezpośrednio dedykowanych oddziaływaniom terapeutycznym skierowanym do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych. Przeprowadzenie programu pilotażowego umożliwi przetestowanie sposobu organizacji opieki nad uzależnionymi od nowych technologii dziećmi i ich rodzinami. Pacjenci i ich rodziny mogą już zgłaszać się do ośrodka po pomoc i wsparcie terapeutyczne – podkreśla Maciej Olesiński.

Czas trwania terapii dostosowany będzie do potrzeb pacjenta.

Program pilotażowy skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych realizowany będzie do 2023 roku w 10 ośrodkach w Polsce. (mt)