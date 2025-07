Ruszył nabór wniosków o 300 zł na szkolną wyprawkę z programu „Dobry Start”

2 lipca, 2025

Rodzice i opiekunowie mogą już składać wnioski o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł w ramach programu „Dobry Start”. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko – niezależnie od dochodu rodziny – w wieku od 7 do 20 lat. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością granica ta wydłużona jest do 24 lat.

Kto może otrzymać świadczenie?

Z dofinansowania mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także policealnych – pod warunkiem, że wiek 20 lub 24 lat ukończą w danym roku kalendarzowym, a nie dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego. Jak podkreśla Katarzyna Krupicka, rzeczniczka podlaskiego ZUS, oznacza to, że uczniowie ostatnich klas liceum, technikum czy szkoły policealnej wciąż mogą liczyć na wsparcie, nawet jeśli przekroczyli wskazany wiek – o ile dzieje się to dopiero po 1 września.

Warto jednak pamiętać, że program nie obejmuje dzieci uczęszczających do tzw. zerówek oraz studentów.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, m.in. przez: aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Aby otrzymać pieniądze maksymalnie do 30 września, dokumenty należy złożyć do końca sierpnia. W przypadku późniejszego złożenia – ZUS ma do dwóch miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia. Termin składania dokumentów mija 30 listopada 2025 roku. Środki zostaną przekazane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy – nie ma możliwości wypłaty gotówkowej.

W 2024 roku z programu skorzystało aż 4,7 miliona dzieci w całym kraju. W samym województwie podlaskim wypłacono świadczenia dla 135 tysięcy rodzin.

(pj)