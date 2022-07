Ruszają zapisy na OnkoRun – biegową imprezę w Supraślu

Lipiec 27, 2022

Już po raz czwarty odbędzie się OnkoRun. Biegowa impreza odbędzie się 24 września. Od najbliższego poniedziałku (01.08.) ruszają elektroniczne zapisy na stronie elektronicznezapisy.pl

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem od ponad 30 lat wspiera działalność Białostockiego Centrum Onkologii i pomaga pacjentom – mówi prezes zarządu Stowarzyszenia do Walki z Rakiem Piotr Skalij.

– Bieg OnkoRun ma na celu integrację środowiska onkologicznego oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jednym z elementów jest aktywność fizyczna, która jest niezwykle istotna dla wszystkich. Bardzo ważne jest aby nasi pacjenci mieli świadomość, że przejście choroby onkologicznej nie oznacza, że mają być wykluczeni m.in. z aktywności fizycznej. Ona jest bardzo istotna. Jest to jeden z podstawowych elementów walki z tak zwanym „zespołem zmęczenia nowotworowego”.

Bieg adresowany jest do pacjentów onkologicznych, ich rodzin, pracowników BCO, pasjonatów biegania, jak również wszystkich lubiących aktywnie spędzać czas.

To bardzo fajny pomysł, który wpisuje się w działania o charakterze edukacyjnym – zapewniał Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego – Tego typu działań i wiedzy na ten temat nie nigdy za dużo. Podczas tego biegu będzie okazja, żeby fajnie i aktywnie spędzać czas, ale będzie także możliwość porozmawiania ze specjalistami z Białostockiego Centrum Onkologii. I właśnie o to nam wszystkim chodzi, żeby tej wiedzy było jak najwięcej. Rak to nie wyrok, jego wczesne wykrycie, w wielu przypadkach, powoduje wyleczenie.

Bieg odbędzie się w Supraślu. W tym roku organizatorzy przywidują udział 350-ciu biegaczy i trzy dystanse: 10 km i 5 km oraz spacer dwa i pół km z personelem BCO. (hk)