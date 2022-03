Rusza Loteria PIT-owa „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”

Marzec 2, 2022

W Wasilkowie wystartowała czwarta już edycja Loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. Można wygrać m.in. samochód hybrydowy.

– W tej edycji loterii pula nagród jest jeszcze bardziej atrakcyjna niż w poprzednich – zachęca do udziału Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa.

Nagroda główna to czerwony samochód hybrydowy, poza tym 3 wyciskarki, 1 robot sprzątający, 3 ekspresy do kawy, 5 smartfonów oraz 10 smartwatchy. Łącznie to 23 nagrody, o wartości ponad 97 tys. złotych.

Aby wziąć udział w loterii i zdobyć nagrodę trzeba jedynie wskazać miejsce zamieszkania w Gminie Wasilków i złożyć deklarację podatkową PIT za rok 2021 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku. Przy składaniu deklaracji PIT nie jest ważne miejsce zameldowania tylko zamieszkania!

Do 8 maja przyjmowane są zgłoszenia, na 11 maja zaplanowano losowanie, a nagrody zostaną wręczone 4 czerwca, podczas Pucharu Polski Nordic Walking w Wasilkowie.

O tym, że zainteresowanie loterią jest coraz większe wskazuje burmistrz Wasilkowa.

– W pierwszej edycji udział wzięło udział około 1200 mieszkańców, w kolejnej – 2200, a w ostatniej – ponad 3 tysiące mieszkańców gminy.

I dodaje, że to najwyższy udział procentowy mieszkańców w loterii w Polsce, a żaden inny samorząd nie może się pochwalić takim zaangażowanie mieszkańców (na poziomie 31 procent).

– Loteria jest zachętą do podnoszenia dochodów w gminie, poprzez wskazywanie gminy Wasilków jako miejsca zamieszkania – konkluduje burmistrz.

Aż 38,34 proc. podatku dochodowego PIT trafia do budżetu gminy Wasilków. Dzięki wpływom podatków mieszkańców gmina ma środki na rozwój i realizację lokalnych inwestycji. (at)