Rumcajsowe Boogie – dwa dni spadochronowych skoków w wyjątkowym celu. Posłuchaj rozmowy!

Rumcajsowe Boogie powraca! W weekend 27–28 września na lotnisku Krywlany w Białymstoku odbędą się zawody spadochronowe, które zamkną sezon letni w pięknym stylu. To dwa dni pełne emocji, widowiskowych skoków i wsparcia dla ważnego celu.
Impreza z sercem – wsparcie dla „Rumcajsa”
Nazwa imprezy nawiązuje do Przemka „Rumcajsa” Kowalskiego – skoczka, kamerzysty i naszego przyjaciela, który w zeszłym roku uległ poważnemu wypadkowi podczas lądowania. Rumcajsowe Boogie to symbol solidarności środowiska spadochronowego i jednocześnie pomoc w zbiórce środków na jego rehabilitację.
Atrakcje Rumcajsowego Boogie
Tegoroczna edycja to połączenie sportu, zabawy i wyjątkowych emocji:
Zawody w celności lądowania – rywalizacja o to, kto najdokładniej trafi w wyznaczony punkt.
Funjumping – skoki dla samej przyjemności, które łączą wszystkich pasjonatów latania.
Skoki nocne – absolutna nowość w Białymstoku! Po raz pierwszy od 26 lat uczestnicy będą mogli doświadczyć magii nocnego wyskoku i podziwiać miasto rozświetlone tysiącami świateł.
Beer Competition – kultowa zabawa środowiska spadochronowego na zakończenie dnia.
Tandemowe skoki dla widzów – odważni goście będą mogli zapisać się na skok w tandemie z instruktorem i zobaczyć Białystok z wysokości niemal 4 km!
Dla kogo jest Rumcajsowe Boogie?
Wydarzenie ma charakter niekomercyjny i jest otwarte dla wszystkich. Wstęp dla widzów i osób towarzyszących jest bezpłatny. Każdy będzie mógł podziwiać:
efektowne lądowania spadochroniarzy,
wyjątkowe samoloty, z których odbywają się skoki,
atmosferę integracji, zabawy i pasji lotniczej.
To idealny sposób, by spędzić weekend aktywnie, w niezwykłym miejscu i z wyjątkową społecznością.
Posłuchaj rozmowy z Michałem Sawickim – współorganizatorem Rumcajsowe Boogie:
