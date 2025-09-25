Rumcajsowe Boogie – dwa dni spadochronowych skoków w wyjątkowym celu. Posłuchaj rozmowy!

25 września, 2025

Michał Sawicki koordynator Rumcajsowego Boogie fot. Paweł Cybulski Michał Sawicki koordynator Rumcajsowego Boogie fot. Paweł Cybulski

Rumcajsowe Boogie powraca! W weekend 27–28 września na lotnisku Krywlany w Białymstoku odbędą się zawody spadochronowe, które zamkną sezon letni w pięknym stylu. To dwa dni pełne emocji, widowiskowych skoków i wsparcia dla ważnego celu.

Impreza z sercem – wsparcie dla „Rumcajsa”

Nazwa imprezy nawiązuje do Przemka „Rumcajsa” Kowalskiego – skoczka, kamerzysty i naszego przyjaciela, który w zeszłym roku uległ poważnemu wypadkowi podczas lądowania. Rumcajsowe Boogie to symbol solidarności środowiska spadochronowego i jednocześnie pomoc w zbiórce środków na jego rehabilitację.

Atrakcje Rumcajsowego Boogie

Tegoroczna edycja to połączenie sportu, zabawy i wyjątkowych emocji:

Zawody w celności lądowania – rywalizacja o to, kto najdokładniej trafi w wyznaczony punkt.

Funjumping – skoki dla samej przyjemności, które łączą wszystkich pasjonatów latania.

Skoki nocne – absolutna nowość w Białymstoku! Po raz pierwszy od 26 lat uczestnicy będą mogli doświadczyć magii nocnego wyskoku i podziwiać miasto rozświetlone tysiącami świateł.

Beer Competition – kultowa zabawa środowiska spadochronowego na zakończenie dnia.

Tandemowe skoki dla widzów – odważni goście będą mogli zapisać się na skok w tandemie z instruktorem i zobaczyć Białystok z wysokości niemal 4 km!

Dla kogo jest Rumcajsowe Boogie?

Wydarzenie ma charakter niekomercyjny i jest otwarte dla wszystkich. Wstęp dla widzów i osób towarzyszących jest bezpłatny. Każdy będzie mógł podziwiać:

efektowne lądowania spadochroniarzy,

wyjątkowe samoloty, z których odbywają się skoki,

atmosferę integracji, zabawy i pasji lotniczej.

To idealny sposób, by spędzić weekend aktywnie, w niezwykłym miejscu i z wyjątkową społecznością.

Posłuchaj rozmowy z Michałem Sawickim – współorganizatorem Rumcajsowe Boogie:

