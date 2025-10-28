Home Wiadomości Ruch przedłuża życie – wykład o medycynie długowieczności w Politechnice Białostockiej

Wiadomości

28 października, 2025

Ruch przedłuża życie – wykład o medycynie długowieczności w Politechnice Białostockiej

Wykład „Rola aktywności fizycznej w długowieczności”, fot. Hanna Kość
Aktywność fizyczna to najprostszy sposób, by żyć dłużej i zdrowiej – przekonywał kardiolog prof. dr hab. Marek Postuła podczas wykładu o medycynie długowieczności, który we wtorek (28.10) odbył się w Politechnice Białostockiej. 

 

Nowoczesna medycyna długowieczności koncentruje się nie na leczeniu, lecz na zapobieganiu chorobom. A podstawą tej profilaktyki jest codzienny ruch, który pozostaje najtańszym i najskuteczniejszym „lekiem” na długie życie. 

– Już 15 minut aktywności fizycznej dziennie wystarczy, żeby zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe i wydłużyć nasze życie. Można powiedzieć, że bieganie czy jazda na rowerze to od trzech i pół do pięciu lat wydłuży nasze życie, jeśli oczywiście zaczniemy odpowiednio wcześnie być aktywni – mówi prof. dr hab. Marek Postuła, profesor kardiologii zorientowany na długowieczność, kierownik Pracowni Farmakogenomiki, Centrum Badań Przedklinicznych, Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, współzałożyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Długowieczności. 

Lekarz tłumaczył także, że regularna aktywność nie tylko wzmacnia serce, ale też chroni mózg i opóźnia rozwój chorób neurodegeneracyjnych. – To nie tylko chodzi o endorfiny w aspekcie psychicznym, ale to jest również prewencja demencji, bo aktywność fizyczna ma wielowymiarowe korzyści wynikające z tego, że uwalnia się bardzo wiele różnego rodzaju substancji, które mają bardzo korzystny wpływ nie tylko na układ sercowo-naczyniowy, nie tylko na nasz mózg, ale na cały organizm – dodaje ekspert. 

Z danych przedstawionych podczas wykładu wynika, że Polacy żyją coraz dłużej, ale nawet kilkanaście lat spędzają z chorobami przewlekłymi. dlatego kluczowa jest profilaktyka i edukacja zdrowotna już od najmłodszych lat. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Najnowsze wiadomości
Ruch przedłuża życie – wy ... więcej
Biało-czerwony pachołek na drodze informujący o utrudnieniach w ruchu.
Utrudnienia na Branickiego – ... więcej
Dymitr Grozdew i kuratorka Marta Pietruszko stoją przed obrazami podczas wernisażu wystawy „Retrospekcja” w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku.
Retrospekcja w Galerii Sleńdz ... więcej
Piłkarze Jagiellonii Białystok i Górnika Zabrze gestykulują i rozmawiają z sędzią podczas meczu Ekstraklasy, widoczne emocje po kontrowersyjnej decyzji.
Jagiellonia domaga się wyjaś ... więcej
plakat
Budżet Obywatelski Białegost ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.