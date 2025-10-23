Home Wiadomości Ruch hartuje ciało i serce. W Białymstoku po raz drugi odbędzie się „Spacer dla serca”

Jesienna aura często jest wymówką, by zostać w domu i zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz. Co, zdaniem lekarzy, jest błędem, bo ruch na świeżym powietrzu w sezonie jesienno-zimowym poprawia odporności i zmniejsza ryzyko infekcji, a każda forma ruchu jest ważna. Aby pokazać, że nie ma złej pogody na sport po raz kolejny odbędzie się „Spacer dla serca”.

 

To wspólna inicjatywa Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia i Miasta Białystok.

– Aktywność fizyczna wzmacnia odporność serca i raczej na czynniki uszkadzające. W długim terminie obniża ciśnienie tętnicze, poprawia profil lipidowy, zmniejsza ryzyko poważnych chorób serca takich jak zawał serca, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zmniejsza ryzyko zaburzeń metabolicznych, które później przekładają się na choroby serca i naczyń, takich jak cukrzyca czy otyłość. Aktywność fizyczna zwalnia starzenie – wylicza prof. Karol Kamiński, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kardiolog.

„Spacer dla serca” rozpocznie się w niedzielę o 10:00 sprzed Pałacu Branickich. Trasa liczy około dwóch kilometrów, a organizatorzy zapewniają, że nawet deszcz nie przeszkodzi w marszu. (hk)

