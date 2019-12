Rozwój umiejętności cyfrowych. Wyróżnienia dla pracowników PB

Grudzień 17, 2019

źródło: Wrota Podlasia źródło: Wrota Podlasia

Dr Dorota Mozyrska i dr Paweł Tadejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej znaleźli się na Liście 100 osób, które w wyróżniający się sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2019 roku.

Dorota Mozyrska jest autorką projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”. Projekt wart około 1 mln złotych dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Cyfryzacji realizował Wydział Informatyki PB. Głównym celem projektu było wprowadzenie nauki programowania (w formie zajęć pozalekcyjnych, a w dalszej perspektywie w ramach kształcenia zintegrowanego) do klas 1-3 szkół podstawowych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu białostockiego i sokólskiego. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogli zdobyć umiejętności niezbędne do nauczania programowania. Przeszkolono 140 nauczycieli i 10 pracowników bibliotek. Wszyscy otrzymali narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, dzięki którym dzieci mogą już na początku swojej edukacji rozwijać umiejętności związane z obsługą komputera, tabletu, robota edukacyjnego. Projekt przewidywał też stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, by nauczyciele mogli stale rozwijać zdobyte umiejętności.

Paweł Tadejko od lat prowadzi na Wydziale Informatyki PB prężnie rozwijające się studia podyplomowe i kształci w zawodach przyszłości. Jest twórcą, kierownikiem i koordynatorem merytorycznym 6 kierunków studiów związanych z nowymi technologiami, edukacją cyfrową i kompetencjami przyszłości. W tworzenie programu studiów i prowadzenie zajęć zaangażował partnerów i praktyków z branży IT z regionu i całej Polski. Swoje obowiązki pracownika dydaktyczno-naukowego na Wydziale Informatyki PB łączy z funkcją Head of Research and Development jednego z najlepiej zapowiadających się startupów w Polsce – Elastic Cloud Solutions. Jest regionalnym ambasadorem Startup Poland i Aula Polska oraz członkiem Rady Programowej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości na Politechnice Białostockiej. Aktywnie współpracuje od kilku lat z Klastrem Technologicznym InfoTECH.

Jako ekspert brał udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Białystok 2020+. Kibicuje rozwiązaniom SmartCity i e-administracji, zwłaszcza, że jego konikiem jest dobrze zaprojektowany UX. Wspiera także powstające start-upy i innowacyjne projekty. Na Liście 100, przygotowanej przez Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce, znalazł się już po raz drugi, wyróżniono go także w 2017 roku.

W gronie laureatów Listy 100 znalazło się dziewięcioro Podlasian. (mt/mc)