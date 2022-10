Rozwój gospodarczy i turystyczny województwa podlaskiego na Podlaskim Forum Ekonomicznym

Październik 11, 2022

Opera i Filharmonia Podlaska, fot. Michał Czarnecki

We wtorek (11.10) rozpoczęło się Podlaskie Forum Ekonomiczne w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Jest to międzynarodowa konferencja o rozwoju Polski Wschodniej, współpracy gospodarczej z Azją, bezpieczeństwie ekonomicznym, gospodarce cyfrowej oraz wyzwaniach gospodarczych.

– Ideą tego forum jest pokazanie naszego potencjału – mówi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. – Potencjału, który dotyczy naszych uczelni, naszych branż, które są kluczowe ze względu na rozwój województwa podlaskiego. I dyskusja o pomyśle na nasze województwo. Co może najlepszego zaoferować, tak żeby można było promować nasz region gospodarczo i turystycznie.

Panel pod nazwą „Bezpieczeństwo energetyczne” moderował prof. Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Rozmowa dotyczyła problemów energetycznych, które dotykają województwo podlaskie.

– Jakie mamy problemy przed sobą, czy możemy je rozwiązać i ewentualnie w jaki sposób. Drugi element to ubóstwo energetyczne w województwie podlaskim. Jest ono jednym z największych w Polsce, czyli ponosimy zbyt wielkie koszty względem tego ile zarabiamy. Czujemy, że jest kryzys. My widzimy co się dzieje. Z jednej strony czynniki techniczne, z drugiej strony geopolityczne zmuszają nas do tego, abyśmy podejmowali konkretne działania – tłumaczy prof. Maciej Zajkowski.

W środę (12.10) w bloku „Wyzwania gospodarcze” gościem będzie prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. Wraz z włodarzami innych białostockich uczelni rozmawiać będzie o „Edukacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej”. (hk)