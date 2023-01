Rozpoczynają się rozgrywki ekstraklasy. Jagiellonia zagra z Piastem

Styczeń 27, 2023

Maciej Stolarczyk, źródło: jagiellonia.pl

Po ponad dwóch miesiącach przerwy powracają rozgrywki PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym meczu rundy wiosennej Jagiellonia Białystok podejmie na wyjeździe Piasta Gliwice. Mecz w niedzielę (29.01) o 12:30.

Trener żółto-czerwonych Maciej Stolarczyk zapewnia, że jego piłkarze są przygotowani do rundy wiosennej. Po jesiennej rundzie Jaga zajmuje 13. miejsce w tabeli. Ma 18 punktów. Piast ma dwa punkty mniej.

– Pierwszy mecz w Gliwicach nie będzie łatwy. Piast traci do nas niewiele punktów i wiemy jaka jest waga tego spotkania. Niemniej uważam, że stabilność kadry oraz czas, który spędziliśmy razem będą naszym atutem – powiedział przed meczem z Piastem Gliwice trener Jagiellonii, Maciej Stolarczyk. – „Piastunki” pokazały, że potrafią dobrze bronić, ale my mamy atuty w grze ofensywnej. Podczas okresu przygotowawczego pracowaliśmy nad innym systemem, aby wykorzystać potencjał drużyny, a w związku z niewielkimi zmianami kadrowymi w stosunku do jesieni możemy grać w dwóch ustawieniach. Naszym celem jest mecz z Piastem Gliwice. Chcemy możliwie najszybciej wypracować sobie bezpieczną przewagę nad strefą spadkową, a później będziemy stawiać przed sobą kolejne wyzwania – zapowiedział.

Niedzielny mecz będzie 37. starciem w historii gier Piasta z Jagiellonią. Lepszym bilansem legitymują się na ten moment Żółto-Czerwoni, którzy wygrali dotąd 15 spotkań. Gliwiczanie zwyciężyli 11 razy, a 10-krotnie padł remis. Po raz ostatni obie drużyny zmierzyły się 16 lipca 2022 roku w meczu inaugurującym bieżący sezon PKO BP ekstraklasy. Wówczas Jaga pokonała rywali 2:0 przy Słonecznej po golach Jesusa Imaza i Mateusza Kowalskiego. (mt)