5 maja, 2023

Mat. org. Mat. org.

W sobotę (06.05) rozpoczynają się Białostockie E-sportowe Mistrzostwa Uczelni 2023. To wydarzenie dla wszystkich miłośników gier komputerowych, tym bardziej, że w turnieju uczestnicy zagrają w trzy popularne tytuły: League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive oraz Rocket League.

Wszystkie rozgrywki będą transmitowane na platformie Twitch.

– Pierwszą grą będzie Rocket League. Będzie to 5-minutowy mecz, są dwie drużyny dwuosobowe i każda drużyna musi strzelić gola, albo bronić swojej bramki. Myk polega na tym, że jeździmy rakietowymi samochodami, które mają dopalacze i mogą latać – tłumaczy Krzysztof Szwabowski, główny koordynator mistrzostw. – Kolejna gra to League of Legends. To jest drużynowa gra strategiczna, w której dwie drużyny składające się z pięciu potężnych bohaterów walczą ze sobą, żeby zniszczyć bazę przeciwnika. Natomiast w Counter-Strike: Global Offensive jedna drużyna jest ekipą antyterrorystyczną, a druga terrorystyczną. Zadaniem drużyny terrorystycznej jest podłożyć bombę, a drużyna antyterrorystyczna ma to uniemożliwić.

W mistrzostwach wezmą udział studenci z trzech największych białostockich uczelni: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

– W przypadku Rocket League mamy 8 drużyn, w League of Legends jest ich 17, a w Counter-Strike: Global Offensive jest 16 zespołów. Wszystko będzie się odbywać na Wydziale Informatyki. My zapewniamy komputery i monitory. W teorii będą też myszki i klawiatury, jednak wątpię, aby ktoś chciał na nich grać, ponieważ zazwyczaj każdy ma swój własny sprzęt i nawet zalecamy, aby sprzęt peryferyjny sobie przynieść – dodaje Krzysztof Szwabowski.

Białostockie E-sportowe Mistrzostwa Uczelni potrwają do 21 maja. Uczestnicy mogą wygrać zestawy lego oraz gry planszowe. Turniej organizowany jest w ramach projektu 'SCIENCE Kultura’, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. (hk)