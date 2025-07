Rozpoczyna się Rock na Bagnie, czyli festiwal z mocnym uderzeniem punk rocka

4 lipca, 2025

Rock na Bagnie, fot. Paweł Krupka, źródło Rock na Bagnie Rock na Bagnie, fot. Paweł Krupka, źródło Rock na Bagnie

W malowniczym otoczeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego w piątek (04.07) rozpoczyna się festiwal Rock na Bagnie. To największy festiwal w regionie z mocnym uderzeniem punk rocka, hardcore’u i ska, którego patronem medialnym jest Radio Akadera.

Na dwóch scenach będą kultowe polskie zespoły.

– Jeżeli chodzi o dzisiaj to z tych bardziej znanych, popularnych zespół to Komety, Pull the Wire, Farben Lehre, Sexbomba ze specjalnym programem z ich najnowszej płyty, na której znalazły się przeróżne covery polskiej piosenki i to będzie wyjątkowy koncert, bo on będzie do usłyszenia tylko u nas na festiwalu. Jutro z polskich wykonawców Koniec Świata, Armia zagra pierwszą płytę, zespół Pornografia, który wraca po latach nieobecności – mówi Jacek Żędzian, organizator festiwalu i prowadzący audycję „Żaba z Bagna” w Radiu Akadera.

Na festiwalu Rock na Bagnie będzie można także usłyszeć zagraniczne gwiazdy rocka, takie jak amerykańscy zespół The Toasters czy punkowcy z Meksyku Acidez.

– Na pewno takim najmocniejszym punktem i gwoździem programu będzie zespół Discharge, do którego wzorców odwołuje się między innymi Metallica, Sepultura, Anthrax, a z polskich kapel to między innymi też Armia. Także Discharge to kapela, która wywarła wielki wpływ na rozwój ciężkiego grania – dodaje Jacek Żędzian.

To już 15. odsłona tego muzycznego festiwalu, który zakończy się w sobotę (05.07). Rock na Bagnie co roku do Goniądza ściąga fanów muzyki punk rockowej z całego kraju. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Jackiem Żędzianem: