Rozpoczyna się Międzynarodowa Szkoła Letnia Politechniki Białostockiej

29 czerwca, 2025

Na zrównoważonym rozwoju będą się skupiać uczestnicy Międzynarodowej Szkole Letniej w Politechnice Białostockiej. Od poniedziałku (30.06) na uczelni będzie rekordowa liczba około 70 studentów i 20 wykładowców z różnych stron świata.

W tym roku Międzynarodowa Szkoła Letnia Politechniki Białostockiej to połączenie trzech inicjatyw realizowanych dzięki różnym źródłom finansowania, w tym z programu Erasmus+, z programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz z programu Wsparcie Uniwersytetów Europejskich (NAWA). w trakcie 3-tygodniowego szkolenia odbędą się trzy kursy skupione na zrównoważonym rozwoju.

– Jeden dotyczy zrównoważonego rozwoju w budownictwie, bardzo szeroko pojętego, również ze zastosowania na przykład odnawialnych źródeł ciepła. Druga ścieżka dotyczy architektury wertykularnej i bardziej skierowana jest do architektów, niż do instalatorów. Natomiast trzecia ścieżka jest związana z zrównoważonym zarządzaniem i o ile dwie pierwsze będą prowadzone przez pracowników Wydziału Budownictwa i Nauki o Środowisku z udziałem też nauczycieli z Wydziału Architektury, to trzecia ścieżka jest zorganizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

W trakcie Międzynarodowej Szkole Letniej w Politechnice Białostockiej uczestnicy będą brać udział w wykładach, jak również w zajęciach praktycznych prowadzonych przez pracowników przedsiębiorstw wykorzystujących proekologiczne technologie. Popołudniami studenci będą uczestniczyć w zajęciach kulturowych mających na celu zapoznanie z historią, kulturą i architekturą Białegostoku, zajęciach sportowych oraz grach plenerowych zorganizowanych na terenie kampusu. (hk)