Rozpoczyna się głosowanie do Budżetu Obywatelskiego 2026

23 września, 2025

fot. Waldemar Kardasz/UM Białystok

W środę (24.09) w południe rozpocznie się głosowanie na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 15 milionów złotych z 81 projektów, które są podzielone na trzy kategorie: ogólnomiejskie, osiedlowe i szkolne.

Szczegóły dotyczące projektów są na specjalnie dedykowanej stronie: bo.bialystok.pl

– Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej białostoczan uczestniczyło w tym współdecydowaniu o tym, co powstaje na ich osiedlach, w ich najbliższym otoczeniu, co powstaje w mieście, co powstaje na terenach szkolnych, więc biorąc pod uwagę, że jest 81 projektów, to jest z czego wybierać – mówi Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Głos oddać można tradycyjnie wrzucając papierową kartę do jednej z urn w urzędach miejskich. Nowością jest możliwość samodzielnego wydruku kart do głosowania. Głosować można również elektronicznie na stronie bo.bialystok.pl. W tym roku po raz pierwszy obowiązuje weryfikacja głosu SMS-em.

– Osoba głosująca musi podać swój numer telefonu i na ten numer telefonu przyjdzie sześciocyfrowy kod SMS, który trzeba wpisać, aby ten proces głosowania był dokończony i aby te oddane głosy wpłynęły do systemu, więc o tym trzeba pamiętać – tłumaczy Urszula Przystupa, dyrektor Centrum Aktywności Społecznej.

To już 13. edycja białostockiego Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory zrealizowało 265 projektów. (hk)