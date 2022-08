Rozpoczyna się Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar

Sierpień 25, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Po Rzeszowie i Lublinie czas na Białystok. W stolicy Podlasia rozpoczyna się w czwartek (25.08) Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar. Do niedzieli (28.08) zaplanowano ponad 20 wydarzeń artystycznych. Program jak zawsze ma wielowymiarowy i wielowątkowy charakter, tym razem z akcentami ukraińskimi.

– Wschód Kultury to jest bardzo ważne wydarzenie, w którym możemy pokazywać, czym jest dialog i tolerancja, czym jest wielokulturowość. To ważne jest szczególnie teraz. Przed nami cały weekend wydarzeń kulturalnych. To są te wydarzenia, które Polska Wschodnia może dać całej Polsce – mówił wiceprezydent Białegostoku, Przemysław Tuchliński.

Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar organizuje Narodowe Centrum Kultury wspólnie z samorządami Rzeszowa, Lublina i Białegostoku w ramach współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej.

– W tym tygodniu mija pół roku od inwazji Federacji Rosyjskiej na suwerenną i niepodległą Ukrainę. Jesteśmy solidarni z naszymi kolegami, przyjaciółmi-artystami z Ukrainy, ale równocześnie pamiętamy o artystach z Białorusi. Pamiętamy o mobilizacji ruchów społecznych, które dwa lata temu rozpoczęły się na Białorusi. Narodowe Centrum Kultury wspiera te inicjatywy, które mają charakter przede wszystkim otwarty, wolnościowy, które łączną złożoną mozaikę w całość – mówił w Białymstoku prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Wschód Kultury to interdyscyplinarny festiwal, który ma już stałe miejsce na mapie kulturalnej Polski. Łączy różne dziedziny twórczości artystycznej, style i gatunki. Na festiwalu goszczą obok muzyki także film, teatr, sztuki plastyczne, taniec, fotografia oraz literatura.

To dziesiąta, jubileuszowa edycja tej imprezy. Patronuje jej Radio Akadera. (mt)

Program: