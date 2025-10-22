Rozpoczyna się Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”

Spotkaniem z Marcinem Prokopem i jego opowieścią z „Niezwykłych Stanów” rozpoczyna się w środę (22.10) Festiwal Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA. To święto globtroterów, blogerów i odkrywców, którzy dzielą się swoimi wyjazdami.
Na festiwalu Ciekawi Świata będą opowieści m.in. o Kubie, Kolumbii, czy Sri Lance.
– Pięć dni festiwalu dostarczy poznania, dotknięcia, spotkania się, spojrzenia w oczy z naszymi podróżnikami, z naszymi osobami, które podziwiamy, które oglądamy. Jest to doskonała okazja, żeby przyjść, posłuchać, dowiedzieć się rzeczy praktycznych, jak i spełniać swoje przyszłe marzenia – mówi Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodku Kultury.
Wśród podróżników, poza Marcinem Prokopem, będzie też Robert Gondek czy Adam Kwaśny. Ola Synowiec będzie opowiadała jak etycznie rozmawiać o podróżach i o tym różnorodnym świecie, w którym funkcjonujemy. Będą także spotkania z naszym lokalnym podróżnikami, czyli Pawłem Średzińskim i Anią Chomczyk.
Festiwalu Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA potrwa do niedzieli (26.10). Radio AKADERA jest patronem medialnym festiwalu. (hk)
PROGRAM
22.10.2025 | środa
18:00 | Marcin Prokop: Za Horyzontem: Opowieści z Niezwykłych Stanów
prowadzenie spotkania: Piotrek Doliński
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
23.10.2025 | czwartek
18:30 | Adam Kwaśny: Hotel el Mundo
otwarcie wystawy
foyer Kina Forum, ul. Legionowa 5
wstęp wolny
więcej o wydarzeniu
19:00 | Adam Kwaśny: Hotel el Mundo. Opowieści z Kuby
Klub Fama, ul. Legionowa 5
wstęp wolny
więcej o wydarzeniu
24.10.2025 | piątek
18:00 | Piotr Pogon: W POGONi za Życiem
Klub Fama, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
20:00 | The Blind Sea
pokaz filmu
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
25.10.2025 | sobota
11:00 | Margita: Broszka z podróży: sutaszowa opowieść z nici i koralików
warsztaty tworzenia biżuterii, 16+
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19
więcej o wydarzeniu
11:00 | MALI ODKRYWCY | Ewa, Mateusz, Amelia, Wiktor, Cyryl, Szymon i Marcelina Zaręba: Wspinaczkowe ekspedycje z piątką dzieci
prezentacja familijna
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
13:00 | Ola Synowiec: Etycznie o podróżach. Jak sprawiedliwie opowiadać o świecie?
Kino Forum, ul. Legionowa 5
wstęp wolny
więcej o wydarzeniu
15:00 | Robert Gondek: Namibia, Botswana – pustynia, przyroda, przestrzeń
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
17:00 | Ania Chomczyk / Joginka w podróży: Gdy bogini potrzebuje odpocząć, czyli relacja ze święta Ambubachi Mela w Assamie, 16+
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
19:00 | Jędrzej Majka: Kolumbia. Podróż za smakiem
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
21:00 | Laboratorio Tropical Crew
dance party (otwarcie drzwi: 20:30)
Klub Fama, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
26.10.2025 | niedziela
11:00 | Magdalena Sokołowska / Mandala z Podlasia: Orientalna podróż w głąb siebie
warsztaty tworzenia mandali metodą dot painting, 15+
Klub Fama, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
11:00 | MALI ODKRYWCY | Rowerodzinka / Asia, Rafał, Eliasz i Agatka Maksimiuk: Na szlakach Europy – rodzinna wyprawa rowerowa
prezentacja familijna
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
13:00 | Paweł Średziński: Australia nie taka straszna
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
15:00 | Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak / Zakochani w Świecie: Sri Lanka – filmowe spotkanie podróżnicze
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
17:00 | Paweł Małaszko: K2 B.C. Bike Expedition. Rowerem z poziomu Morza Arabskiego do bazy pod K2
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu
19:00 | Oswald Rodrigo Pereira i Bartek Ziemski: MAD Ski Project: ośmiotysięczniki na nartach
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu