Rozpoczyna się Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”

22 października, 2025

Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”, źródło: UM Białystok Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”, źródło: UM Białystok

Spotkaniem z Marcinem Prokopem i jego opowieścią z „Niezwykłych Stanów” rozpoczyna się w środę (22.10) Festiwal Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA. To święto globtroterów, blogerów i odkrywców, którzy dzielą się swoimi wyjazdami.

Na festiwalu Ciekawi Świata będą opowieści m.in. o Kubie, Kolumbii, czy Sri Lance.

– Pięć dni festiwalu dostarczy poznania, dotknięcia, spotkania się, spojrzenia w oczy z naszymi podróżnikami, z naszymi osobami, które podziwiamy, które oglądamy. Jest to doskonała okazja, żeby przyjść, posłuchać, dowiedzieć się rzeczy praktycznych, jak i spełniać swoje przyszłe marzenia – mówi Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodku Kultury.

Wśród podróżników, poza Marcinem Prokopem, będzie też Robert Gondek czy Adam Kwaśny. Ola Synowiec będzie opowiadała jak etycznie rozmawiać o podróżach i o tym różnorodnym świecie, w którym funkcjonujemy. Będą także spotkania z naszym lokalnym podróżnikami, czyli Pawłem Średzińskim i Anią Chomczyk.

Festiwalu Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA potrwa do niedzieli (26.10). Radio AKADERA jest patronem medialnym festiwalu. (hk)

PROGRAM

22.10.2025 | środa

18:00 | Marcin Prokop: Za Horyzontem: Opowieści z Niezwykłych Stanów

prowadzenie spotkania: Piotrek Doliński

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

23.10.2025 | czwartek

18:30 | Adam Kwaśny: Hotel el Mundo

otwarcie wystawy

foyer Kina Forum, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

więcej o wydarzeniu



19:00 | Adam Kwaśny: Hotel el Mundo. Opowieści z Kuby

Klub Fama, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

więcej o wydarzeniu

24.10.2025 | piątek

18:00 | Piotr Pogon: W POGONi za Życiem

Klub Fama, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

20:00 | The Blind Sea

pokaz filmu

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

25.10.2025 | sobota

11:00 | Margita: Broszka z podróży: sutaszowa opowieść z nici i koralików

warsztaty tworzenia biżuterii, 16+

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19

więcej o wydarzeniu

11:00 | MALI ODKRYWCY | Ewa, Mateusz, Amelia, Wiktor, Cyryl, Szymon i Marcelina Zaręba: Wspinaczkowe ekspedycje z piątką dzieci

prezentacja familijna

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

13:00 | Ola Synowiec: Etycznie o podróżach. Jak sprawiedliwie opowiadać o świecie?

Kino Forum, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

więcej o wydarzeniu

15:00 | Robert Gondek: Namibia, Botswana – pustynia, przyroda, przestrzeń

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

17:00 | Ania Chomczyk / Joginka w podróży: Gdy bogini potrzebuje odpocząć, czyli relacja ze święta Ambubachi Mela w Assamie, 16+

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

19:00 | Jędrzej Majka: Kolumbia. Podróż za smakiem

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

21:00 | Laboratorio Tropical Crew

dance party (otwarcie drzwi: 20:30)

Klub Fama, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

26.10.2025 | niedziela

11:00 | Magdalena Sokołowska / Mandala z Podlasia: Orientalna podróż w głąb siebie

warsztaty tworzenia mandali metodą dot painting, 15+

Klub Fama, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

11:00 | MALI ODKRYWCY | Rowerodzinka / Asia, Rafał, Eliasz i Agatka Maksimiuk: Na szlakach Europy – rodzinna wyprawa rowerowa

prezentacja familijna

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

13:00 | Paweł Średziński: Australia nie taka straszna

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

15:00 | Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak / Zakochani w Świecie: Sri Lanka – filmowe spotkanie podróżnicze

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

17:00 | Paweł Małaszko: K2 B.C. Bike Expedition. Rowerem z poziomu Morza Arabskiego do bazy pod K2

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu

19:00 | Oswald Rodrigo Pereira i Bartek Ziemski: MAD Ski Project: ośmiotysięczniki na nartach

Kino Forum, ul. Legionowa 5

więcej o wydarzeniu