Home Wiadomości Rozpoczyna się Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”

Wiadomości

22 października, 2025

Rozpoczyna się Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”

Festiwal Kultur i Podróży „Ciekawi Świata”, źródło: UM Białystok
Spotkaniem z Marcinem Prokopem i jego opowieścią z „Niezwykłych Stanów” rozpoczyna się w środę (22.10) Festiwal Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA. To święto globtroterów, blogerów i odkrywców, którzy dzielą się swoimi wyjazdami.

 

Na festiwalu Ciekawi Świata będą opowieści m.in. o Kubie, Kolumbii, czy Sri Lance.

– Pięć dni festiwalu dostarczy poznania, dotknięcia, spotkania się, spojrzenia w oczy z naszymi podróżnikami, z naszymi osobami, które podziwiamy, które oglądamy. Jest to doskonała okazja, żeby przyjść, posłuchać, dowiedzieć się rzeczy praktycznych, jak i spełniać swoje przyszłe marzenia – mówi Urszula Wysocka z Białostockiego Ośrodku Kultury.

Wśród podróżników, poza Marcinem Prokopem, będzie też Robert Gondek czy Adam Kwaśny. Ola Synowiec będzie opowiadała jak etycznie rozmawiać o podróżach i o tym różnorodnym świecie, w którym funkcjonujemy. Będą także spotkania z naszym lokalnym podróżnikami, czyli Pawłem Średzińskim i Anią Chomczyk. 

Festiwalu Kultur i Podróży CIEKAWI ŚWIATA potrwa do niedzieli (26.10). Radio AKADERA jest patronem medialnym festiwalu. (hk)

 

PROGRAM

🌍 22.10.2025 | środa

18:00 | Marcin Prokop: Za Horyzontem: Opowieści z Niezwykłych Stanów
prowadzenie spotkania: Piotrek Doliński
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

🌍 23.10.2025 | czwartek

18:30 | Adam Kwaśny: Hotel el Mundo
otwarcie wystawy
foyer Kina Forum, ul. Legionowa 5
wstęp wolny
więcej o wydarzeniu

19:00 | Adam Kwaśny: Hotel el Mundo. Opowieści z Kuby
Klub Fama, ul. Legionowa 5
wstęp wolny
więcej o wydarzeniu

🌍 24.10.2025 | piątek

18:00 | Piotr Pogon: W POGONi za Życiem
Klub Fama, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

20:00 | The Blind Sea
pokaz filmu
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

🌍 25.10.2025 | sobota

11:00 | Margita: Broszka z podróży: sutaszowa opowieść z nici i koralików
warsztaty tworzenia biżuterii, 16+
Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19
więcej o wydarzeniu

11:00 | MALI ODKRYWCY | Ewa, Mateusz, Amelia, Wiktor, Cyryl, Szymon i Marcelina Zaręba: Wspinaczkowe ekspedycje z piątką dzieci
prezentacja familijna
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

13:00 | Ola Synowiec: Etycznie o podróżach. Jak sprawiedliwie opowiadać o świecie?
Kino Forum, ul. Legionowa 5
wstęp wolny
więcej o wydarzeniu

15:00 | Robert Gondek: Namibia, Botswana – pustynia, przyroda, przestrzeń
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

17:00 | Ania Chomczyk / Joginka w podróży: Gdy bogini potrzebuje odpocząć, czyli relacja ze święta Ambubachi Mela w Assamie, 16+
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

19:00 | Jędrzej Majka: Kolumbia. Podróż za smakiem
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

21:00 | Laboratorio Tropical Crew
dance party (otwarcie drzwi: 20:30)
Klub Fama, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

🌍 26.10.2025 | niedziela

11:00 | Magdalena Sokołowska / Mandala z Podlasia: Orientalna podróż w głąb siebie
warsztaty tworzenia mandali metodą dot painting, 15+
Klub Fama, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

11:00 | MALI ODKRYWCY | Rowerodzinka / Asia, Rafał, Eliasz i Agatka Maksimiuk: Na szlakach Europy – rodzinna wyprawa rowerowa
prezentacja familijna
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

13:00 | Paweł Średziński: Australia nie taka straszna
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

15:00 | Joanna Grzymkowska-Podolak i Jarek Podolak / Zakochani w Świecie: Sri Lanka – filmowe spotkanie podróżnicze
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

17:00 | Paweł Małaszko: K2 B.C. Bike Expedition. Rowerem z poziomu Morza Arabskiego do bazy pod K2
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

19:00 | Oswald Rodrigo Pereira i Bartek Ziemski: MAD Ski Project: ośmiotysięczniki na nartach
Kino Forum, ul. Legionowa 5
więcej o wydarzeniu

 

Najnowsze wiadomości
Pasja, precyzja i planami na p ... więcej
Rozpoczyna się Festiwal Kultu ... więcej
Studenci idący po korytarzu uczelni
MATERIAŁ PARTNERA
Wybór szkoły to nie wyrok ... więcej
Zielono - czarny autobus miejski przejeżdża przez skrzyżowania Al. Piłsudskiego i Sienkiewicza
Autobusy linii 5, 21 i 30 jeż ... więcej
Zmieniające się potrzeby pra ... więcej
Twórcy zwycięskiego projektu na zagospodarowanie gołdapskich bulwarów.
Studenci Politechniki Białost ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.