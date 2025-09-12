Home Wiadomości Rozpoczyna się festiwal Dla Ciebie. Na kampusie Politechniki Białostockiej wystąpią m.ni. Mrozu, Żabson czy Jan Rapowanie

12 września, 2025

Rozpoczyna się festiwal Dla Ciebie. Na kampusie Politechniki Białostockiej wystąpią m.ni. Mrozu, Żabson czy Jan Rapowanie

Fot. Dariusz Piekut PB
Kampus Politechniki Białostockiej ponownie zmienia się w festiwalowe miasteczko. W piątek (12.09) rozpoczyna się największe, muzyczne zakończenie lata na Podlasiu, czyli festiwal Dla Ciebie. Na terenach zielonych przy ul. Zwierzynieckiej wystąpi śmietanka polskiej sceny muzycznej, od muzyki popowej, przez elektroniczną, po hip-hopową.

 

– Patrzyliśmy na zainteresowanie zeszłoroczne, który dzień był bardziej interesujący dla dla naszych gości i był to zdecydowanie dzień hiphopowy, więc też w tym roku jeden dzień będzie właśnie takie, ale chcieliśmy też mieć brzmienia popowo-rockowe – mówi Maja Szyma, organizatorka festiwalu.

Festiwal Dla Ciebie to dwa dni wypełnione muzyką, bo wystąpi aż kilkanaście zespołów.

– W piątek wystąpi Wojtek Szumański, Mrozu, Igo, Bass Astral oraz Kuban, a następnego dnia, czyli w sobotę będzie już bardziej hiphopowo, bo wystąpi Żabson, Bambi, Reto, Otsochodzi, Jan Rapowanie, Lubin oraz Mattz Fresh – wylicza Maja Szyma. 

Podczas festiwalu nie zabraknie lokalnych atrakcji. Na uczestników będą czekały wyjątkowe, regionalne strefy związane ze sztuką i kulinariami. (hk)

