Rozpoczęły się matury. W woj. podlaskim przystąpi do nich 9,5 tysiąca uczniów

7 maja, 2024

Maturzyści z ALO PB, fot. Hanna Kość Maturzyści z ALO PB, fot. Hanna Kość

9,5 tysiąca uczniów z województwa podlaskiego rozpoczęło we wtorek (07.05) matury. W samym Białymstoku w tym roku jest 4,2 tysiąca maturzystów.

W Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej do egzaminu dojrzałości podchodzi 54 uczniów. Na egzamin z języka polskiego, czyli test i napisanie rozprawki, mieli 4 godziny, ale wielu z nich wyszło przed czasem.

– Całkiem łatwe tematy, był temat o buncie i konsekwencjach, s drugi temat o tym jak związek zmienia człowieka. Ja całkowicie skupiłem się na Mickiewiczu. Zaskakująco dobrze mi poszło, chociaż nie chcę zapeszyć, ale jak otworzyłem arkusz to byłam pozytywnym szoku. Wybrałam drugi temat, główny argument był na podstawie „Lalki oraz drugi argument był na podstawie „Kamieni na szaniec”. Test maturalny był w miarę prosty, tematy bardzo fajne, ponieważ mogą użyć lektur, które lubię, które są dla mnie łatwe. To był „Rok 1984” oraz „Przedwiośnie” do tematu z buntem – mówili uczniowie szkoły.

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej jest szkołą sprofilowaną na naukę ścisłych przedmiotów.

– Pierwszego dnia uczniowie zdają język polski, potem przed nami bardzo ważny egzamin to jest matematyka, następnie angielski. To są takie trzy egzaminy obowiązkowe, do których każdy uczeń musi podejść – mówi dr Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. – Potem zaczynają się egzaminy tak zwane dodatkowe z ich przedmiotów rozszerzonych i tutaj nasi uczniowie podchodzą do różnych przedmiotów, oczywiście największą popularnością cieszy się matematyka rozszerzona ze względu na profil naszego liceum, a także fizyka, informatyka i angielski.

W sumie w Białymstoku jest w tym roku 4,2 tysiąca maturzystów. W całym województwie podlaskim egzamin dojrzałości zdaje 9,5 tysiąca uczniów. (hk)

Relacja Hanny Kość: