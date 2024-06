7 czerwca, 2024

Fot. Paweł Skraba/źródło: UM Białystok Fot. Paweł Skraba/źródło: UM Białystok

Rozpoczęły się Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Od piątku (07.06) do środa (12.06) w Rzymie wystartuje 5 reprezentantek i reprezentantów KS Podlasie, w tym dwóch Honorowych Ambasadorów Politechniki Białostockiej.

Klaudia Kardasz awansowała już do finału pchnięcia kulą. W drugiej próbie zawodniczka pchnęła kulę na odległość 17 metrów i 76 cm, był to 9. wynik kwalifikacji, który dał jej to awans do finału, który odbędzie w piątek (07.06) po 21:00.

Oprócz Klaudia Kardasz na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy wystartuje Natalia Kaczmarek w biegu na 400 m i sztafecie 4×400 m kobiet. Damian Czykier pobiegnie przez płotki na 110 m. Marlena Granaszewska, Honorowa Ambasadorka Politechniki Białostockiej, rywalizować będzie w biegach na 200 metrów. A Wojciech Nowicki, który jest złotym absolwentem i honorowym ambasadorem Politechniki Białostockiej, reprezentuje Polskę w rzucie młotem. (hk)