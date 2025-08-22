Home Wiadomości Rozpoczęły się Lekkoatletyczne Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Są już pierwsze sukcesy zawodników z Podlasia

Wiadomości

22 sierpnia, 2025

Rozpoczęły się Lekkoatletyczne Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Są już pierwsze sukcesy zawodników z Podlasia

Zawodniczki na stadionie. Źródło: KS Podlasie
Zuzanna Maślana, zawodniczka KS Podlasie i studentka Politechniki Białostockiej, jest wicemistrzynią Polski w pchnięcia kulą. Podlaskie kulomiotki zdominowały Lekkoatletyczne Mistrzostw Polski w Bydgoszczy, bo pierwsze miejsce zajęła Klaudia Kardasz. To jej piąty tytułem Mistrzyni Polski. Martyna Karwowska, również studentka PB, uplasowała się na 4. pozycji. 
 
 
Na podium w pierwszym dniu mistrzostw stanęła również Ewa Różańska, która w rzucie młotem zdobyła brązowy medal. 
 
Na Mistrzostwach Polski w sumie jest 20 reprezentantów KS Podlasie Białystok, którzy powalczą o medale, rekordy i świetne wyniki przed krajową publicznością. Natalia Bukowiecka będzie startować w biegu na 200 m. Podobnie jak Marlena Granaszewska, absolwentka i Honorowa Ambasadorka Politechniki Białostockiej, która w biegu na dystansie 100 m zajęła 5. pozycję. Ponadto z Politechniki Białostockiej w Bydgoszczy wystartuje również Paweł Miezianko w biegu na 400 m przez płotki, Gabriela Andukonis w rzucie oszczepem, Radosław Sacharczuk w biegu na 100 m oraz Wiktoria Charkiewicz w rzucie dyskiem. Na zawodach nie ma Ewy Swobody, która podczas Memoriału Kamilii Skolimowskiej uznała drobnego urazu. (red.)
Najnowsze wiadomości
Tłumy białostoczan na Fieśc ... więcej
Zawodniczki na stadionie.
Rozpoczęły się Lekkoatletyc ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Przedwczesne wygasanie czynno ... więcej
Dwie kobiety w niebieskich marynarkach stoją na tle niebieskiej ścianki z logo III Forum Uniwersytetów Europejskich we Wrocławiu i wskazują na nazwę swojego sojuszu ACROSS.
Politechnika Białostocka z do ... więcej
Afimico Pululu, piłkarz Jagiellonii Białystok w żółto-czerwonym stroju, uśmiechnięty biegnie po boisku podczas meczu, w tle trybuny i fotografowie.
Pululu może odejść z Jagiel ... więcej
Pomnik żołnierzy 42. Pułku Piechoty otoczony biało-czerwonymi i żółto-czerwonymi flagami w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Przed pomnikiem stoją żołnierze warty honorowej, a delegacja mundurowych i urzędników składa wieniec z okazji 105. rocznicy Bitwy Białostockiej.
Białystok pamięta o bohatera ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.