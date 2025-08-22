Rozpoczęły się Lekkoatletyczne Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Są już pierwsze sukcesy zawodników z Podlasia

Zuzanna Maślana, zawodniczka KS Podlasie i studentka Politechniki Białostockiej, jest wicemistrzynią Polski w pchnięcia kulą. Podlaskie kulomiotki zdominowały Lekkoatletyczne Mistrzostw Polski w Bydgoszczy, bo pierwsze miejsce zajęła Klaudia Kardasz. To jej piąty tytułem Mistrzyni Polski. Martyna Karwowska, również studentka PB, uplasowała się na 4. pozycji.
Na podium w pierwszym dniu mistrzostw stanęła również Ewa Różańska, która w rzucie młotem zdobyła brązowy medal.
Na Mistrzostwach Polski w sumie jest 20 reprezentantów KS Podlasie Białystok, którzy powalczą o medale, rekordy i świetne wyniki przed krajową publicznością. Natalia Bukowiecka będzie startować w biegu na 200 m. Podobnie jak Marlena Granaszewska, absolwentka i Honorowa Ambasadorka Politechniki Białostockiej, która w biegu na dystansie 100 m zajęła 5. pozycję. Ponadto z Politechniki Białostockiej w Bydgoszczy wystartuje również Paweł Miezianko w biegu na 400 m przez płotki, Gabriela Andukonis w rzucie oszczepem, Radosław Sacharczuk w biegu na 100 m oraz Wiktoria Charkiewicz w rzucie dyskiem. Na zawodach nie ma Ewy Swobody, która podczas Memoriału Kamilii Skolimowskiej uznała drobnego urazu. (red.)