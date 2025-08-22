Rozpoczęły się Lekkoatletyczne Mistrzostw Polski w Bydgoszczy. Są już pierwsze sukcesy zawodników z Podlasia

22 sierpnia, 2025

Źródło: KS Podlasie Źródło: KS Podlasie

Zuzanna Maślana, zawodniczka KS Podlasie i studentka Politechniki Białostockiej, jest wicemistrzynią Polski w pchnięcia kulą. Podlaskie kulomiotki zdominowały Lekkoatletyczne Mistrzostw Polski w Bydgoszczy, bo pierwsze miejsce zajęła Klaudia Kardasz. To jej piąty tytułem Mistrzyni Polski. Martyna Karwowska, również studentka PB, uplasowała się na 4. pozycji.

Na podium w pierwszym dniu mistrzostw stanęła również Ewa Różańska, która w rzucie młotem zdobyła brązowy medal.