Rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe. W województwie podlaskim dotyczy to około 8 tysięcy osób

5 lutego, 2024

Badanie lekarskie podczas kwalifikacji wojskowej, fot. Hanna Kość Badanie lekarskie podczas kwalifikacji wojskowej, fot. Hanna Kość

W poniedziałek (05.02) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w województwie podlaskim. To obowiązek głównie młodych mężczyzn, którzy w tym roku kończą 19 lat. Na kwalifikacji wojskowej ocenia się zdolność do służby wojskowej.

– Na kwalifikacji wojskowej sprawdzimy tożsamość, wprowadzimy dane osobowe do ewidencji wojskowej, przeprowadzimy badanie psychologiczne i lekarskie określające kategorię zdolności do służby wojskowej, wydamy również zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz orzeczonej zdolności do niej – mówi ppor. Marta Zapolska-Rogaczewska, Szef Sekcji Promocji w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadaną dokumentację medyczną.

– Zależy nam aby rozwijać jeden mit, że kwalifikacja wojskowa to nie jest pobór do wojska. Na kwalifikacji wojskowej ocenia się zdolność do służby wojskowej. Najważniejsze aby podejść do kwalifikacji wojskowej bez stresu – dodaje ppor. Marta Zapolska-Rogaczewska.

W naszym regionie przed komisją wojskową musi stawić się ok. 8 tys. osób. Kwalifikacja potrwa do 30 kwietnia. (hk)