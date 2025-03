Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+. Sprawdź jak studiować za granicą

11 marca, 2025

Rekrutacja na Erasmusa, fot. Dariusz Piekut Rekrutacja na Erasmusa, fot. Dariusz Piekut

Norwegia, Hiszpania, Portugalia, a może Włochy? Studenci Politechniki Białostockiej mogą przebierać w ofercie studiów zagranicznych, na które mogą wyjechać w ramach programu Erasmus. Od dziś do 29 marca trwa rekrutacja na wyjazd na semestr zimowy 2025/2026.

Rekrutacja odbywa się w systemie USOSweb. Najpierw do 12 marca należy się zapisać na test językowy, albo do 15 marca donieść dokumenty zwalniające z testu. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

– Studenci składają wniosek o wyjazd w USOSie i wybierają trzy uczelnie, na które chcą wyjechać, z czego ta pierwsza to jest ta głównego wyboru i na tą uczelnię zgłaszamy potem studenta po zakończonej rekrutacji. Do wyboru jest sto kilkadziesiąt uczelni w całej Unii Europejskiej. Najbardziej popularnymi kierunkami u nas są Portugalia, Włochy i Hiszpania, ale mogą również wyjechać do Bułgarii, Chorwacji, czy Niemiec – mówi Natalia Ziółkowska z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

Warto podkreślić, że studenci nie opłacają podróży i życia z własnej kieszeni, a otrzymują stypendium. – Jest to dosyć spore wsparcie dla osób udających się na wymianę. Do krajów takich jak Portugalia, Hiszpania czy Włochy studenci dostają 670 euro na miesiąc. Jeśli pobierają stypendium socjalne w Politechnice Białostockiej, to dodatkowo jeszcze 250 euro miesięcznie. Do krajów takich jak na przykład Czechy, stypendium wynosi 600 euro na miesiąc. I dodatkowo teraz też studenci dostają ryczałt na podróż. Stawka jest uzależniona od odległości kilometrowej Politechniki Białostockiej od tej uczelni zagranicznej – dodaje Natalia Ziółkowska.

Studenci na każdym toku studiów mają do wykorzystania 12 miesięcy, które mogą spędzić w zagranicznej uczelni. Rocznie z Politechniki Białostockiej na wyjazd decyduje się około 150 studentów. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Natalią Ziółkowską z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej o rekrutacja na Erasmusa: