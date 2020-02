Rozpoczęła się rekrutacja do podstawówek. Miasto przygotowało blisko 3 tys. miejsc

Luty 24, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Prawie 3 tysiące miejsc w blisko 40 placówkach przygotował białostocki magistrat dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Rozpoczął się nabór na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów mieszkających w Białymstoku, ale ubiegających się o przyjęcie do szkoły spoza obwodu oraz dla uczniów spoza miasta. Dzieci do szkół obwodowych przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. Zarówno wnioski o przyjęcie dzieci do wybranej placówki nieobwodowej, jak i zgłoszenia do przypisanych szkół rodzice powinni złożyć do 6 marca. W tym roku Rada Miasta Białystok wprowadziła nowe kryterium rekrutacyjne do szkół podstawowych, zgodnie z którym dziecko chodzące do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo do przedszkola w zespole szkół, w którym chce rozpocząć naukę w klasie pierwszej, otrzymuje 100 punktów.

Obecnie szkoły podstawowe organizują tzw. dni otwarte, podczas których można zapoznać się z ich ofertą.

– To dobra okazja, żeby zwiedzić wybraną placówkę, oswoić dzieci z nowym miejscem, gdzie wkrótce rozpoczną kolejny etap edukacji. Warto już teraz dowiedzieć się, jak przygotować najmłodszych na pierwszy dzień w nowej szkole – mówił zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Według danych demograficznych do rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych przystąpi ok. 2,7 tys. dzieci. Miasto Białystok przygotowało dla nich 2875 miejsc. W 39 białostockich szkołach podstawowych planuje się utworzyć 115 oddziałów ogólnodostępnych, 13 oddziałów integracyjnych i 1 oddział sportowy. W ubiegłym roku naukę we wrześniu rozpoczęło 2809 pierwszoklasistów. (źródło: Wschodzący Białystok, red. ea/mc)