Rozpoczęła się Loteria PIT-owa „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”

20 lutego, 2025

Pięć złotych monet Orła Bielika o wartości ponad 12 tyś. zł każda, a także 15 innych nagród jest do wygrania w Loterii PIT-owej „Mieszkasz w Gminie Wasilków? Wygrywasz!”. To już siódma edycja konkursu.

W ten sposób władze Wasilkowa zachęcają do rozliczania się w miejscu zamieszkania, bo wpływy z podatku dochodowego PIT to blisko 40%, które trafią do budżetu gminy.

– Przez te poprzednich sześć edycji, uczestniczyło w loterii średnio od 3 tyś. do 5 tyś. mieszkańców. Loteria ma dla nas istotny wymiar finansowy jako dla samorządu, ponieważ przez te sześć lat przybyło nam aż ponad 2500 nowych podatników podatku PIT – mówi Adrian Łuckiewicz, burmistrz Wasilkowa.

Udział w loterii można zgłosić do 4 maja poprzez formularz internetowy. Losowanie nagród odbędzie się 7 maja. Poza złotymi monetami do wygrania są też roczne kursy języka angielskiego, rowery, grill ogrodowy, karnety na masaże oraz frytkownice beztłuszczowe. (hk)