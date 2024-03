Rozpoczęła się Giełda Praktyk i Staży w Politechnice Białostockiej

4 marca, 2024

Giełda praktyk i staży w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość Giełda praktyk i staży w Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość

Od Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku rozpoczęła się tygodniowa Giełda Praktyk i Staży w Politechnice Białostockiej, która potrwa do piątku (08.03).

Każdego dnia na innym wydziale uczelni przy stoiskach pracodawców studenci mogą zapytać o możliwość zatrudnienia w firmie lub odbycia praktyki zawodowej. Jest to także okazja do porównania ofert.

– Jest tutaj dużo firm, nie trzeba nigdzie szukać, tylko na całym korytarzu są powystawiane stoiska. Liczę na to, że w trakcie praktyk mogłabym patrzeć na ciekawe projekty, że dopuścili by mnie do tego, żebym mogła czegoś posłuchać, czegoś się dowiedzieć, doinformować i nauczyć, bo to jest dla mnie najważniejsze – mówi studentka Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie łączy pracodawców oferujących zatrudnienie z młodymi inżynierami, którzy chcą rozeznać się w sytuacji na rynku.

– W związku z dynamicznym rozwojem, gdzie indziej niż na naszej politechnice, po której mamy większość inżynierów, moglibyśmy szukać kadr. Oczywiście podstawy techniczne, ten zasób wiedzy dotyczący oprogramowania jest znakomity wśród naszych studentów, natomiast życie i praktyka to właśnie po to my jesteśmy – mówi Robert Żyliński, członek zarządu firmy Architekci i Budownictwo.

Giełda praktyki staży będzie odbywać się na niemal wszystkich wydziałach uczelni. W następnych dniach będzie na Wydziale Informatyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Mechanicznym i na koniec na Wydziale Inżynierii Zarządzania. (hk)

Relacja Hanny Kość i Michała Gudewicza: