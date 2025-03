Rozpoczęła się akcja „Na drodze – patrz i słuchaj”. Policjanci przyglądają się kierowcom i pieszym

4 marca, 2025

Źródło: KWP Białystok

„Na drodze – patrz i słuchaj” – to kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Ma ona zwracać uwagę i przypominać kierowcom oraz pieszym jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w połączeniu z obserwacją drogi.

– Nowoczesna technologia w samochodach lub dostępna w telefonach skutecznie odwraca uwagę od tego, co dzieje się w naszym otoczeniu. Unikanie czynników rozprzestrzeniających jest coraz trudniejsze. Jednak to od nas zależy, w jakim stopniu korzystamy z tych udogodnień, czy podczas jazdy odbieramy połączenia telefoniczne, ustawiamy nawigację, czy chociażby słuchamy głośnej muzyki – mówi sierżant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Gwałtowna zmiana sytuacji na drodze, których nie zauważymy przez rozproszenie uwagi, może prowadzić do dramatycznych w skutkach zdarzeń. – Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja drogi, nawiązywanie kontaktu wzrokowego pieszy kierowca to czynniki, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo każdego z uczestników ruchu drogowego. Dlatego warto pamiętać, że bez względu na to, w jakim charakterze korzystamy z drogi, dla własnego bezpieczeństwa stosujmy zasadę, która jest hasłem akcji: „Na drodze patrz i słuchaj” – dodaje sierżant Konrad Karwacki.

Coraz dłuższe i cieplejsze dni zachęcają też rowerzystów i motocyklistów do poruszania się na jednośladach. A to oznacza, że kierowcy samochodów tym bardziej powinni zachować większą czujność. (hk)