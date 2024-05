10 maja, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Rozpoczął się XX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, pełen różnorodnych wydarzeń. Warsztaty, przedstawienia, koncerty, eksperymenty, pokazy i wielki piknik rodzinny czekają na uczestników. Program liczy około pół tysiąca propozycji. W organizację imprezy zaangażowane jest 12 uczelni wyższych z całego regionu m.in z Białegostoku, Łomży i Suwałk, oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. W poniedziałek (13.05) Politechnika Białostocka organizuje 140 wydarzeń.

– Takie wydarzenie, jak dzisiaj, szczególnie w jej wersji jubileuszowej, traktuję w tym roku szczególnie jako niesamowite święto właśnie w naszym regionie, bo jest to piękna okazja, żeby pochwalić się szerszemu gronu publiczności naszym współmieszkańcom, naszego miasta i naszego regionu, jak niesamowitym zasobem województwa podlaskiego są nasze uczelnie – mówi prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Festiwal rozpoczął się od wykładu interaktywnego pod tytułem 'Ludzki mózg – komputer (nie)doskonały’, który wygłosił dr Marek Bartoszewicz z Uniwersytetu w Białymstoku.

– W naszym mózgu mamy ponad 80 miliardów komórek nerwowych, a to jest tylko część tego wszystkiego, co wchodzi w skład układu nerwowego. To, w jaki sposób przetwarza bodźce, w jaki sposób poszczególne części mózgu komunikują się ze sobą, jest od dziesiątków, jeżeli nie setek lat, obiektem badań naukowców. I chociaż wiemy już naprawdę dużo na ten temat, to nadal jeszcze dużo więcej do odkrycia przed nami – mówi dr Marek Bartoszewicz z Uniwersytetu w Białymstoku.

Jedną z głównych atrakcji festiwalu będzie Rodzinny Piknik Naukowy, planowany na 18 maja na Stadionie Miejskim. Więcej informacji o imprezie oraz możliwość zapisu na konkretne wydarzenia znajdziemy na stronie internetowej www.podlaskifestiwal.pl (mg)