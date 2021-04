Rozpoczął się sezon, w którym aktywność kleszczy jest wzmożona

Kwiecień 26, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Kojarzymy je głównie z lasem, ale coraz częściej występują w parkach czy na miejskich trawnikach – kleszcze, bo o nich mowa, są już aktywne.

Roztocza z rodziny pajęczaków mają dwa okresy wzmożonej żywotności: to wczesna wiosna oraz jesień, choć jest to uzależnione od temperatury, larwa kleszcza jest aktywna od 10 stopni, z kolei nimfa od 7. Spotkać je można w środowisku wilgotnym, na terenach porośniętych wysoką trawą, zaroślami, paprociami, leszczyną.

– Kleszcze możemy znaleźć wszędzie, tam gdzie rosną trawy, krzaki, zwłaszcza tam gdzie trawa jest nieskoszona. To, że kleszcze spadają na nas z drzew to jest mit. Już dawno stwierdzono, że nie ma czegoś takiego. Kleszcze nie wchodzą zbyt wysoko, stwierdzono, że wdrapują się maksymalnie na 1,5 metra, więc nie ma opcji, żeby na nas spadały. W ostatnich latach faktycznie obserwuje się duży wzrost liczebności kleszczy i to wszędzie: w miastach, parkach miejskich i w lasach – mówi dr inż. Adam Kwiatkowski z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Dlatego bardzo ważna jest ochrona przed kleszczami, które przenoszą wiele chorób.

– Podstawowa ochrona polega na częstym oglądaniu swojego ciała. Kleszcze zanim się wbiją przez długi czas chodzą po naszym ciele, szukając odpowiedniego miejsca. Musimy być uczelni na wszelkiego rodzaju swędzenia, bo to bardzo często może być kleszcz. Oczywiście odpowiedni ubiór, gdy idziemy do lasu zakładamy ubrania z długimi rękawami, nogawkami, tak żeby odzież przylegała do ciała. Powinniśmy stosować również preparaty odstraszające kleszcze – dodaje Adam Kwiatkowski.

Najczęstsze powikłania, które wywołują kleszcze, choć nie wszystkie osobniki, to borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. W tym roku do 15 kwietnia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białymstoku zgłoszono jeden przypadek KZM oraz 80 boreliozy.

W analogicznym terminie w ubiegłym roku dane te były na poziomie 5 (KZM) i 144 (borelioza) zachorowań. Natomiast w 2019 odnotowano 9 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu oraz 245 boreliozy. (ea/mc)