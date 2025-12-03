Rozpoczął się 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA 2025! Białystok i Podlasie znów stolicą krótkiego kina

3 grudnia, 2025

Dzisiaj (3 grudnia) startuje długo wyczekiwana 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA – jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce i w tej części Europy. Przez pięć intensywnych dni, od 3 do 7 grudnia 2025 roku, Białystok i Podlasie znów staną się przestrzenią spotkań kina, sztuki, emocji i nowych perspektyw. To festiwal, który jak żaden inny łączy filmową wrażliwość z energią regionu, otwartością na świat oraz świeżą, często odważną historią opowiedzianą w krótkiej formie. Tegoroczne hasło przewodnie to zaproszenie do refleksji: o tempie życia, o granicach – tych prawdziwych i tych, które sami sobie stawiamy – oraz o odwadze patrzenia inaczej.

ŻUBROFFKA 2025 – festiwal, który przesuwa granice

Organizatorzy podkreślają, że świat coraz bardziej się radykalizuje, a motto „szybciej, wyżej, mocniej” zaczyna dominować naszą codzienność. ŻUBROFFKA odpowiada na to po swojemu – zaproszeniem do zatrzymania, obserwowania i ciekawości.

W tym roku festiwal symbolicznie wyrusza „na skraj cywilizacji”, by spojrzeć dalej, szerzej, łagodniej. Pragnie stać się przestrzenią empatii, spotkania i przyjrzenia się temu, co często nam umyka.

Pod koniec listopada i na początku grudnia ulicami Białegostoku wyrusza Bisonmobil – festiwalowy wehikuł energii. To zaproszenie do wspólnej podróży, której celem jest nie tylko dotarcie na projekcje, ale przede wszystkim cieszenie się drogą.

Bo – jak podkreślają organizatorzy – w każdym z nas kryje się żubr: spokojny, ale gotowy pokazać rogi wtedy, kiedy trzeba.

Kino, muzyka, wystawy i spotkania – program, który zachwyca

ŻUBROFFKA to nie tylko konkursy filmowe. To także koncerty, wystawy, spotkania z twórcami, wydarzenia multidyscyplinarne i seanse w wyjątkowych lokalizacjach.

W samym Białymstoku – w Kinie Forum, Centrum im. Zamenhofa, Klubie Fama, Uniwersytecie w Białymstoku, a nawet na plaży miejskiej – zaplanowano dziesiątki projekcji i wydarzeń:

konkursy: Dokument.pl, Animacja.pl, Fabuła.pl, Na Skraju, Midnight Shorts, Music Video, Dzieciaki, Cały ten Świat, Okno na Wschód,

seanse specjalne,

warsztaty rodzinne,

śniadania filmowe (polskie, portugalskie, belgijskie),

koncerty i afterparty z udziałem artystów z Polski i świata.

Tradycyjnie, festiwal otworzy pokaz filmu niemego z muzyką na żywo – w tym roku klasyk „Jeszcze wyżej!” (USA, 1923) z muzyką Bass Astral.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczyste ogłoszenie zwycięzców i pokaz filmów nagrodzonych, które w poprzednich latach przyciągały pełne sale.

ŻUBROFFKA również na Podlasiu

Festiwal od zawsze dba o widzów spoza Białegostoku. Dlatego równolegle projekcje odbędą się w:

Łomży, Sokółce, Bielsku Podlaskim, Augustowie i Wasilkowie.

To wyjątkowa szansa, by mieszkańcy całego regionu mogli uczestniczyć w święcie krótkiego kina – i to całkowicie bezpłatnie.

(pc)