Rowerowa Stolica Polski. Już można kręcić kilometry dla Białegostoku

Wrzesień 3, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 40 miast, w tym Białystok, ubiega się o tytuł najbardziej rowerowego miasta w kraju. Rozpoczęła się właśnie druga edycja ogólnopolskiej akcji kręcenia kilometrów.

Wszyscy, którzy jeżdżą na rowerze i mają telefon komórkowy, mogą wziąć udział w tej zabawie. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację i wybrać miasto, dla którego chce się zbierać kilometry. Ideą akcji jest zachęcanie Polaków do wybierania roweru zamiast samochodu.

– Zachęcamy białostoczan do udziału w rowerowej rywalizacji miast. To szansa na wspólne promowanie aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej jako alternatywnego środka transportu. Ma to także związek z wdrażaniem idei smart city w miastach – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Do trzech miast z najlepszym wynikiem trafią nagrody – samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Nagrodzeni zostaną także użytkownicy, którzy wykręcą najwięcej kilometrów. (mt/mc)