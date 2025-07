Rower Lover w Białymstoku: bezpłatne warsztaty rowerowe dla dzieci i dorosłych

Warsztaty odbywają się przed Galerią Rowerów MAG – przestrzenią, w której można podziwiać customowe rowery autorstwa Adama Zdanowicza – konstruktora znanego na całym świecie, artysty oraz honorowego ambasadora Politechniki Białostockiej. Jego unikalne projekty są prezentowane na wystawach i ulicach wielu europejskich miast.

Inspiracją do rozwinięcia działań w Białymstoku był dla Zdanowicza pobyt w Amsterdamie:

– Widziałem tam, jak rower może być częścią świadomej kultury miejskiej. To coś więcej niż środek transportu – to styl życia, forma sztuki i sposób na integrację społeczności.

W ramach projektu „Rower Lover” do tej pory zrealizowano pilotażowe warsztaty z dziećmi, które ozdabiały ramy rowerów farbami, traktując je jak płótna dla własnych pomysłów. Od września planowane są kolejne, bezpłatne warsztaty dla różnych grup wiekowych – nie tylko dzieci, ale również młodzieży i dorosłych.

Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zdobić rowery, ale także projektować je z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ucząc się podstaw designu i cyfrowych technologii.

📅 Zapisy ruszają pod koniec sierpnia, a informacje o terminach, lokalizacji i grupach wiekowych pojawią się na fanpage’u Fundacji MAD na Facebooku.

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Rowerowy Białystok, które od lat działa na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej i edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży. Jak zaznacza Bartosz Czarnicki, przedstawiciel stowarzyszenia:

– Edukacja rowerowa to nie tylko nauka jazdy, ale też świadomość zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa. W Holandii czy Francji to standard – chcemy, by podobne podejście obowiązywało także w Polsce.