Rower kręcił smoothie podczas Dnia Informatyka na Politechnice Białostockiej

Czerwiec 13, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Spotkania z potencjalnymi pracodawcami, oferty firm, konkursy zabawy i pyszne przekąski, czy… rower, który wykręca smoothie. Tak w poniedziałek (13.06) świętowano Dzień Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Zorganizowaliśmy małe święto na naszym wydziale – Dzień Informatyka. Zaprosiliśmy firmy, które szukają studentów – przyszłych pracowników. I nasz wydział, i firmy przygotowały atrakcje, konkursy, gadżety, słodkie i słone przekąski, napoje. To też okazja do zapoznania się z ofertami firm – mówi Adrian Twardowski, przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Wśród firm, które pojawiły się podczas Dnia Informatyka znalazły się m.in: Sii, cronn Polska, SoftServe, Dentsu, czy Infinity Group.

– Zachęcamy ofertą ciekawej pracy, studenci mogą się sprawdzić już w projektach komercyjnych dla dużych firm, w interesujących ich technologiach – wylicza Maciej Nowicki z cronn Polska.

Z kolei na stoisku Infinity Group na studentów czekali specjaliści, którzy opowiadali, jak pracuje się w firmie. – Takie dni to możliwość swobodnych rozmów i nieformalna atmosfera, inna niż podczas rozmów rekrutacyjnych. A Politechnika Białostocka jest naszym głównym źródłem zasilania, większość pracowników jest absolwentami tej uczelni – podkreślają Anna Świętochowska i Iza Szutko z Infinity Group.

Ogromne zainteresowanie wzbudzał niezwykły rower, za pomocą którego można było zrobić smoothie. – To autorski sprzęt, a studenci mogą sobie kręcić i miksować – prezentował i tłumaczył Krystian Maliszewski z Koktail Bike, który to sprzęt na Dzień Informatyka wynajęła firma SoftServe.

Natomiast firma Dentsu prezentowała niezwykły plecak, który został stworzony po to, by osoby niesłyszące mogły korzystać z muzycznych festiwali. – Po nałożeniu takiego plecaka, który przenosi basy, osoba czuje bity, a dzięki słuchawkom przenoszona jest melodia – tłumaczy Gabriela Sztorm z Dentsu. I dodaje: – Mamy dział kreatywnej technologii, która zajmuje się takimi smaczkami, zapraszamy też do działu aplikacji, czy grafików.

Także firma Sii zaprasza do przesyłania aplikacji. – Mamy otwarte wakaty i staże, jeśli ktoś chce, może się zgłaszać – mówi Barbara Piekarska z firmy Sii.

Zofia i Maciej z I roku Wydziału Informatyki zapewniają, że w przyszłości chcą się związać z branżą informatyczną. – A podczas Dnia Informatyka firmy prezentowały swoją ofertę, wskazywały kogo szukają i na co zwrócić uwagę, by się rozwijać. (at)