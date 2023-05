Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Atrakcje dla każdego

Nauka i wyśmienita zabawa dla całych rodzin, czyli Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki na Stadionie Miejskim w Białymstoku już w najbliższą niedzielę, 14 maja.

Wybuchowe eksperymenty, bolid, łaziki marsjańskie, a w przerwach od nauki dmuchańce, malowanie twarzy, piłka nożna z Jagiellonią Białystok, koncerty Chóru Politechniki Białostockiej, big bandu UMFC Filii w Białymstoku czy Białostockiej Akademii Musicalowej. Nie zabraknie porad dotyczących profilaktyki zdrowia, fizjoterapii, rehabilitacji, konsultacji dietetycznych.

Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki to największa w naszym regionie impreza plenerowa o łącząca naukę z dobrą zabawą i wartościową rozrywką. Na uczestników Pikniku na Stadionie Miejskim w Białymstoku i terenach zielonych będzie czekało ponad 60 atrakcyjnych propozycji dla całych rodzin.

Będą dmuchańce, plac zabaw, malowanie twarzy i zabawy piłkarskie z trenerami Akademii Jagiellonii Białystok dla najmłodszych. Naukę z zabawą połączą Szpital Pluszowego Misia, pokazy robotów, samodzielne projektowanie zielonych przystanków, oglądanie świata przez mikroskopy, spotkania z egzotycznymi owadami i zwierzętami, eksperymenty naukowe, kolorowa chemia i wiele innych atrakcji.

Na nieco starszych odkrywców będą czekały stanowiska z eksperymentami, spotkanie z konstruktorami bolida wyścigowego i łazików, prezentacje gier komputerowych, ciekawostki biologiczne, pokazy pierwszej pomocy.

Będzie można nauczyć się podstaw judo od zawodników Klubu Judo Politechniki Białostockiej i zobaczyć pokazy fitness oraz pokazy tańca sportowego i akrobatyki sportowej Kacpra Złotkowskiego i Eryka Czempińskiego.

Starsze dzieci, nastolatków, rodziców czy opiekunów mogą zainteresować prelekcje z zakresu biotechnologii, tajniki zawodu architekta krajobrazu, oczyszczanie wody za pomocą bakterii, czy przerabianie zwykłych rowerów na pojazd elektryczny. Będą też pokazy i spotkanie z filmowcem, który wykorzystał technologię VR do pięknej opowieści o magicznym Podlasiu.

Będą porady dotyczące profilaktyki zdrowia, fizjoterapii, rehabilitacji, konsultacje dietetyczne. Ciekawe będzie też spotkanie z młodymi wynalazcami zupełnie nowych i niezwykle użytecznych urządzeń wspierających osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Atrakcjom przy stoiskach towarzyszyć będą występy Chóru Politechniki Białostockiej, zagra też combo jazzowe, a z piosenkami z musicalu „Pinokio” wystąpi Białostocka Akademia Musicalowa.Na świeżym powietrzu usłyszymy przeboje muzyki filmowej i musicalowej w wykonaniu big bandu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku.

Harmonogram występów:

10.40 Chór Politechniki Białostockiej – Jazz Mass

11.00 uroczyste otwarcie XIX PFNiS przemowy Rektor PB, Prorektor UMB, Prorektor UwB

11.20 combo jazzowe UMFC filia w Białymstoku

W programie My Funny Valentine, Misty i inne standardy jazzowe

11.50 pokaz fitness Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

12.00 pokaz tańca sportowego i akrobatyki sportowej

Kacper Złotkowski i Eryk Czempiński

12.20 Białostocka Akademia Musicalowa

Piosenki z musicalu „Pinokio”

12.50 pokaz fitness Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku

Na promenadzie

12.20 Występ Big Bandu UMFC filia w Białymstoku. W programie muzyka filmowa i musicalowa

Harmonogram wykładów

10:15 Czym zajmuje się architekt krajobrazu? – spotkanie z dr inż. arch. Dorotą Gawryluk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

11:00 Jak pasja do elektroniki i rowerów rozwinęła się w startup – spotkanie z inż. Damianem Orzechowskim, studentem kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej

12:00 Czy Polska jest krajem wolnym od GMO. Jak to sprawdzić? – spotkanie z mgr inż. Damianem Izbickim, absolwentem kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

13:00 Oczyszczanie ścieków może być szybsze i tańsze. Efekty badań naukowców z Politechniki Białostockiej – spotkanie z dr. inż. Piotrem Ofmanem z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

14:00 Pokaz filmu „Szepty” w reż. Jacka Nagłowskiego – pokaz z użyciem oculusów Virtual Reality

14:30 Pokaz filmu „Szepty” w reż. Jacka Nagłowskiego – pokaz z użyciem oculusów Virtual Reality

15:00 Jak powstał film „Szepty”? – spotkanie i rozmowa z reżyserem dokumentu Jackiem Nagłowskim

Rodzinny Piknik Nauki i Sztuki na Stadionie Miejskim w Białymstoku otwiera oficjalnie XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Jednocześnie daje przedsmak tego, co w ramach festiwalu w dniach od 15 do 19 maja przygotowały uczelnie współorganizujące to wyjątkowe wydarzenie. Chodzi o przybliżenie i popularyzację działalności oraz osiągnięć uczelni białostockich, łomżyńskich i suwalskich. Podczas Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki mają one okazję przekonać szerokiego odbiorcę, że to w naszym województwie bije serce nauki i nie trzeba opuszczać naszego regionu, aby dołączyć do twórców i badaczy, który rozwijają wiedzę i prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Białegostoku i okolic!

Od godz. 10 do 16 na Stadionie Miejskim przy ul. Słonecznej prezentować się będą:

Politechnika Białostocka i Chór Politechniki Białostockiej (spotkania ze studenckimi kołami naukowymi, wykładowcami, prezentacje wynalazków, ciekawostek technicznych oraz przyrodniczych. Sprawdź listę atrakcji )

(spotkania ze studenckimi kołami naukowymi, wykładowcami, prezentacje wynalazków, ciekawostek technicznych oraz przyrodniczych. Sprawdź listę atrakcji ) Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (animacje sportowo rekreacyjne, pokaz sprzętu i urządzeń do rehabilitacji oddechowej, autoterapii w napięciowych bólach głowy. Sprawdź listę atrakcji)

(animacje sportowo rekreacyjne, pokaz sprzętu i urządzeń do rehabilitacji oddechowej, autoterapii w napięciowych bólach głowy. Sprawdź listę atrakcji) Białostocka Akademia Musicalowa

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (doświadczenia z użyciem suchego lodu i ciekłego azotu oraz generatorem Van Der Graffa, testy w alko i narkogoglach. Sprawdź listę atrakcji)

(doświadczenia z użyciem suchego lodu i ciekłego azotu oraz generatorem Van Der Graffa, testy w alko i narkogoglach. Sprawdź listę atrakcji) Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku (promocja oferty edukacyjnej uczelni)

(promocja oferty edukacyjnej uczelni) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Szpital Pluszowego Misia, konsultacje zdrowotne, profilaktyki, samobadania, fizjoterapii, pierwszej pomocy. Sprawdź listę atrakcji )

(Szpital Pluszowego Misia, konsultacje zdrowotne, profilaktyki, samobadania, fizjoterapii, pierwszej pomocy. Sprawdź listę atrakcji ) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki (występy muzyczne: combo jazzowe i Big Band)

(występy muzyczne: combo jazzowe i Big Band) Uniwersytet w Białymstoku (zabawy i eksperymenty, gry interkulturowe, mikroskopy, daktyloskopia, bezpieczeństwo w internecie, gry komputerowe, pokazy filmu „Szepty” z użyciem oculusów VR. Sprawdź listę atrakcji)

(zabawy i eksperymenty, gry interkulturowe, mikroskopy, daktyloskopia, bezpieczeństwo w internecie, gry komputerowe, pokazy filmu „Szepty” z użyciem oculusów VR. Sprawdź listę atrakcji) Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku (turniej szachowy, gry w „zośkę”, pokazy gimnastyki akrobatycznej, fitness, darta, szachów aktywnych, żonglerki. Sprawdź listę atrakcji)

(turniej szachowy, gry w „zośkę”, pokazy gimnastyki akrobatycznej, fitness, darta, szachów aktywnych, żonglerki. Sprawdź listę atrakcji) Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (warsztaty plastyczno – przyrodnicze „Barwny świat nauki”. Sprawdź listę atrakcji)

(warsztaty plastyczno – przyrodnicze „Barwny świat nauki”. Sprawdź listę atrakcji) Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku (pomiary ciśnienia krwi, pokazy tapingu, masażu dłoni i masażu klasycznego, ćwiczeń na bóle kręgosłupa, pokaz resuscytacji osoby dorosłej i dziecka, obsługi AED. Sprawdź listę atrakcji)

(pomiary ciśnienia krwi, pokazy tapingu, masażu dłoni i masażu klasycznego, ćwiczeń na bóle kręgosłupa, pokaz resuscytacji osoby dorosłej i dziecka, obsługi AED. Sprawdź listę atrakcji) Akademia Jagiellonii Białystok i Akademia Młodego Piłkarza Białystok (zabawy i gry ruchowe w klimacie piłkarskim)

(zabawy i gry ruchowe w klimacie piłkarskim) Klanza (stoiska konstruktorskie i malowanie twarzy)

(stoiska konstruktorskie i malowanie twarzy) Laboratoria Przyszłości z Instytutu Badań Edukacyjnych (wirtualna rzeczywistość w goglach VR, druk i długopis 3D, programistyczne ABC z robotem Photon, Scratchem i Minecraftem).

XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbywa się pod hasłem „Nauka to więcej niż wiedza”. Festiwal współorganizują: Politechnika Białostocka (główny koordynator), Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku, Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku – Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku.

Swoimi patronatami wydarzenie objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezydent Miasta Łomży, Prezydent Miasta Suwałk, Podlaski Kurator Oświaty.

Partnerzy: Miasto Białystok, Stadion Miejski w Białymstoku.

Patroni medialni: Radio Akadera, Geekstok.pl, Platon TV Białystok, TVP 3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, 4lomza.pl, Suwalki.info (jd)